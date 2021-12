Mare fuori – Seconda stagione: mercoledì 1 dicembre due nuovi episodi in onda su Rai2. Le anticipazioni

Serie TV - Fiction

Prosegue su Rai2 il racconto delle vicende del gruppo di giovani detenuti nel carcere minorile di Napoli. Scopri le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi in arrivo oggi in prima serata.

Oggi mercoledì 1 dicembre 2021 su Rai2 continua ad andare in onda Mare Fuori – Seconda stagione, l’intensa serie tv che racconta al pubblico la storia di alcuni giovani finiti in un carcere minorile per alcune dolorose vicende. Storie toccanti che coinvolgono il pubblico attraverso le relazioni che sviluppano i protagonisti nell’IPM, forse cresciuti troppo in fretta di fronte alle vicissitudini delle loro vite che continueranno in due nuovi episodi trasmessi come sempre in prima serata.

Le vicende riprenderanno da quelle raccontate settimana scorsa nel terzo appuntamento che va in onda oggi come al solito su Rai2 a partire dalle ore 21:30 circa e metterà nuovamente al centro della trama i giovani protagonisti della fiction nei due nuovi episodi dal titolo Il passato che ritorna e La mamma è sempre la mamma.

Le vicende di Mare fuori riprendono oggi mercoledì 1 dicembre 2021 come sempre su Rai2, quando torneranno gli attori Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani per mostrarci la continuazione delle delicate vicende raccontate negli episodi numero 5 e 6.

Il primo episodio di serata avrà il titolo di Il Passato che Ritorna e le anticipazioni della trama di svelano di come l’ingresso di Kubra inizi a far notare la sua presenza. La ragazza arrivata in carcere, apparsa sin da subito scontrosa contro chiunque, risveglia in Beppe alcuni ricordi di un passato che avrebbe voluto cancellare ma che ritornano forti come non mai.

Intanto Cardiotrap organizza il suo primo concerto dopo aver commosso tutti con la sua esibizione di settimana scorsa, mentre nel frattempo Filippo ha rifiuta definitivamente il suo trasferimento a Milano arrivando allo scontro con Naditza pur di stare vicino all’amico Carmine.

Il secondo episodio di serata dal titolo La Mamma è sempre la Mamma svelerà Il motivo per cui Sasà è stare rinchiuso all’IPM. Dopo che i compagni di carcere continuano a tormentarlo sarà la madre a cercare di proteggerlo con tutte le sue armi a disposizione.

A Milano Naditza non si da pace per la scelta di Filippo e dovrà anche fare i conti con i suoi genitori mentre Edoardo è ormai rapito da Teresa dopo la sorpresa fattagli dalla ragazza.