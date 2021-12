Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: una coppia inseparabile nella vita privata e nel lavoro

TV e Spettacolo

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono stati una delle coppie storiche del mondo dello spettacolo italiano. Sono stati sposati dal 1962 fino al 2010, anno in cui entrambi sono mancati a pochi mesi di distanza. Marito e moglie sono stati inseparabili fino al loro ultimo giorno insieme, sia nella vita privata che in quella lavorativa.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: insieme in privato e in tv

Sandra e Raimondo si conoscono sul set di Scandali al mare nel 1958, grazie a Ugo Tognazzi.

Lei era una famosa soubrette fidanzata con un produttore, mentre lui attore comico e frequentava una ballerina. La scintilla non scocca subito, infatti il matrimonio arriva 4 anni dopo. Il 28 maggio 1962 Sandra e Raimondo si sposano presso la Chiesa di San Giovanni a Porta Latina, a Roma. Come testimone di nozze di lui c’è l’amico fidato Ugo Tognazzi, colui che li aveva presentati nel 1958. A seguire l’evento un Maurizio Costanzo, allora esordiente, nel ruolo di cronista. Da quel momento i due innamorati non si sono mai più lasciati.

La coppia non si è separata neanche sul lavoro ed è diventata ancora più nota grazie agli sketch sulla vita fra marito e moglie.

Dal 1988 al 2007 sono stati protagonisti della sit-com Casa Vianello. La serie, prodotta da Mediaset, è ambientata nell’appartamento dei coniugi e mostra scene di vita coniugale ovviamente comiche. Il loro amore e la loro complicità sono, quindi, mostrati anche in televisione: questi episodi, infatti, narrano i loro battibecchi, le loro iniziative e il loro affetto reciproco.

La morte e la questione dell’eredità

Raimondo Vianello è morto a 87 anni, il 15 aprile 2010 presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dopo avervi trascorso 11 giorni di ricovero a causa di un blocco renale.

Dopo il funerale, svoltosi il 17 aprile 2010 è stato sepolto a Roma, nella tomba di famiglia presso il cimitero del Verano. La moglie Sandra è scomparsa il 21 settembre dello stesso anno. Proprio in quel triste periodo è esploso un caso mediatico, perché la coppia ha deciso di lasciare lo storico appartamento alla famiglia di filippini che prestava loro da anni servizio in casa. Sandra e Raimondo non hanno mai avuto figli. Anche per questo motivo, la famiglia Magsino (composta da papà Edgar, mamma Rosalie e i figli John Mark e Raimond) è diventata una parte fondamentale nella vita dei due coniugi.