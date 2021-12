Costantino Vitagliano: “Sono cambiato grazie a mia figlia”. La confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Gossip

Costantino Vitagliano è un uomo diverso, rinato. Sta vivendo una seconda vita arricchita dall'amore per sua figlia e non solo... La notizia bomba l'ha rivelata proprio lui.

Costantino Vitagliano è tornato a raccontare di se e di questa nuova fase della sua vita, rompendo il silenzio sulla sua situazione sentimentale. L’ex tronista di Uomini&Donne, attore e modello ha parlato soprattutto del rapporto con sua figlia, che lo ha cambiato molto. Costantino ha anche accennato di aver ritrovato l’amore e che presto renderà pubblica questa sua storia.

Costantino Vitagliano, oggi ospite a Trends&Celebrities con me, Simone Palmieri e Jody Cecchetto ha parlato di questa nuova fase della sua vita che è come una sorta di rinascita per lui.

Tutti ricordano Costantino, il tronista per antonomasia, ospite di salotti tv come opinionista e non solo, oggi sta vivendo una seconda vita lontana dalla televisione e dai riflettori senza però rinunciare alla sua amata popolarità.

Proprio in questa fase di “anonimato” Costantino avrebbe ritrovato l’amore, ed è proprio lui a svelarlo vuotando il sacco: “Sono innamorato, da sei mesi sono fidanzato con una donna che vi presenterò”.

Costantino oggi: lontano dalla tv ma attivo sui social

Adesso la seconda vita di Costantino, quella che trascorre lontano dalla tv, è scandita dai social.

“Ho scoperto Instagram e sicuramente mi diverte molto. Sono in contatto sempre con le persone che mi seguono da anni e, sicuramente, c’è un mondo da esplorare“.

Sono lontani i tempi in cui, ad esempio, Costantino Vitagliano entrava nella Casa del Grande Fratello Vip, nell’edizione alla quale partecipava anche Damante. Su questa edizione attualmente in onda, soprattutto in merito al chiacchiericcio sul ritorno di volti già noti: “Non è una minestra riscaldata.

Signorini se ha fatto delle scelta sa bene il percorso da seguire, è un uomo che conosce perfettamente la televisione“.

Il grande momento di cambiamento di Costantino Vitagliano

“La morte dei miei genitori e la nascita di mia figlia mi hanno cambiato“, dice Costantino. “E solo dopo capisci tante cose“. Una frase che fa riflettere abbastanza: dimenticate il Costantino che pensa solo al divertimento e alle discoteche. “Trascorro molte ore con mia figlia, la aspetto all’uscita di scuola ed è bellissimo. Ma sono un papà innamorato” ha detto, ribadendo “perché da sei mesi ho trovato una donna speciale.

Ve la presenterò“.

Molti fan, però, lo vorrebbero al timone di una nuova trasmissione televisiva. Un’idea che, tra l’altro, piacerebbe molto ai telespettatori. Lui, a quanto pare, sarebbe pronto a partire per un nuovo viaggio in tv. Provare per credere.