Giacomo Urtis fa delle rivelazioni sulla sua vita sentimentale: “Una persona molto, molto, molto famosa”

Grande Fratello

La durata del Grande Fratello Vip6 è stato prolungata fino a marzo. I concorrenti del reality show non conoscono, ancora la nuova data prevista per la finale, ma già sospettano che possa esserci questo cambio di programma. Carmen Russo ha già dichiarato di volersi ritirare a dicembre, anche in caso venga annunciato un prolungamento.

Proprio per sopperire a eventuali abbandoni del cast, la produzione del Grande Fratello Vip6 ha deciso di scegliere nuovi inquilini per la Casa più spiata d’Italia. Sono già entrati Maria Monsé, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini, Biagio D’Anelli e Giacomo Urtis. Il chirurgo delle star è alla sua seconda avventura nella Casa più spiata d’Italia, ma il Vip è già riuscito a far parlare di sé.

Giacomo Urtis ha recentemente fatto delle rivelazioni molto scottanti al Grande Fratello Vip6, come riportato da Novella2000.

Giacomo Urtis svela la frequentazione con un fidanzato famoso

Giacomo Urtis ha fatto da poco il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip6. Il chirurgo si sta facendo conoscere ai suoi nuovi coinquilini, raccontando un po’ di sé.

Giacomo Urtis si è aperto, svelando anche dei dettagli della sua vita amorosa.

Il chirurgo avrebbe frequentato un personaggio molto famoso: “Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Mi ripeteva ‘Tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’. poi a settembre sparisce. Poi era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo“.

Giacomo Urtis ha svelato che i nomi dei suoi flirt potrebbero fare davvero scalpore: “No tranquillo tesoro che non faccio nomi.

Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante“.

Giacomo Urtis racconta la sua vita da amante

Giacomo Urtis ha raccontato le sue relazioni amorose all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. Il chirurgo ha rivelato di essere stato il compagno di un personaggio famoso, ma di vivere adesso il ruolo dell’amante: “Adesso che il famoso è sparito sono tornato amante di quell’altro. Sì quello di cui mi sono innamorato a febbraio, in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante.

Mi piace. Se amo lui o fare l’amante? No lui!”.

Giacomo Urtis non è comunque contento del suo ruolo complicato: “Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde. Calcola che questo con cui esco controlla il fidanzato come si sposta e lo fa usando l’iPhone e vedendo le telecamere che hanno in casa, io l’ho visto mentre andava a dormire. Dite che è meglio fare l’amante? Viva l’amante allora. Comunque poi alla fine se uno ha sempre l’amante alla prima o poi lascerà la persona con cui sta”.

Il chirurgo sarebbe corteggiato da calciatori e sportivi: “Poi figurati, a me scrivono calciatori, sportivi, robe pazzesche.

C’ho un giro davvero assurdo tesoro“.