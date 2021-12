Sede dell’Onu blindata: uomo armato si aggira per le strade di New York. Minaccia di togliersi la vita

È di questi minuti la notizia che un uomo armato si sta aggirando nelle vie di fronte alla sede dell’Onu a New York. Il Palazzo di Vetro è stato blindato e tutta l’area è stata messa in sicurezza, al momento non si conoscono le intenzioni dell’uomo, secondo alcune prime indiscrezioni pare voglia compiere un folle gesto.

AGGIORNAMENTO 20.30 – Il dipartimento di Polizia di New York ha reso noto che l’uomo armato di fucile tra la 42esima strada e 1st Avenue, a Manhattan, è stato arrestato e che quindi non rappresenta più un pericolo.

Dal tweet, viene specificato inoltre di continuare ad evitare la zona e aspettarsi ritardi.

Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo bianco, di poco più di mezza età, con indosso un paio di jeans, una felpa rossa e armato di fucile, che si sta aggirando nei pressi della First Avenue, tra la 42esima Est e la 45esima. Al momento non sono chiare le intenzioni dell’uomo, secondo le informazioni che stanno circolando sui media, pare che l’uomo voglia commettere un gesto estremo.

L’intera area è stata blindata, sul posto sono arrivate unità Swat e blindate della polizia di New York che avrebbero già tentato un primo approccio nei confronti dell’uomo. Come riferisce il New York Post, un poliziotto avrebbe detto “Metti la pistola giù, ci sono modi migliori per far passare il tuo messaggio“.

Al momento però l’uomo si starebbe ancora aggirando per l’area, non è noto il perché del suo gesto.

