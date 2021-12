The War – Il pianeta delle scimmie: il cast e la trama del film in onda giovedì 2 dicembre 2021

TV e Spettacolo

La prima serata di Italia 1 di giovedì 2 dicembre 2021 propone la nona pellicola della lunga saga cinematografica che dura da ormai quasi 60 anni. Nel film The War – Il pianeta delle scimmie torna Cesare, la scimmia pià famosa della serie, che riunisce i suoi compagni per affrontare la minaccia di uno spietato colonnello intento a ribadire la supremazia dell’uomo su tutte le altre specie. La pellicola arriva in televisione a partire dalle ore 21:30 sul canale Mediaset con tutto il suo cast di stelle al seguito. Scopri tutti gli attori, la trama completa e le curiosità del film.

The War – Il pianeta delle scimmie: il cast e le curiosità del film

The War – Il pianeta delle scimmie (in lingua originale dal titolo di War for the Planet of the Apes) è una pellicola del 2017 diretto da Matt Reeves, il regista che ha già curato il capitolo precedente della saga andato in onda sempre su Italia1 nello scorso giugno.

Si tratta del nono film della saga de Il pianeta delle scimmie iniziata nel lontanissimo 1968 ed basata sul romanzo di fantascienza dallo stesso titolo del 1963 dello scrittore Pierre Boulle.

Questo lavoro è considerato il secondo film della serie di reboot avviata nel 2011 con L’alba del pianete delle scimmie e continuata con Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie.

Come nel capitolo precedente anche il cast di questo film vanta attori conosciuti nel panorama mondiale con il ritorno di Andy Serkis a dare vita alle animazioni della scimmia protagonista di nome Cesare. Insieme all’interprete e regista britannico spiccano anche le partecipazioni di Woody Harrelson, Karin Konoval e Ty Olsson, Steve Zahn, Judy Greer.

The War – Il pianeta delle scimmie: la trama del film

L’ultimo film della sterminata saga ci mostra un Cesare intento ad entrare in conflitto con degli guidati dal crudele e spietato colonnello J.

Wesley McCullough. Gli equilibri sul pianeta stanno per cambiare nuovamente e Cesare per preservare la sua specie deve partire per un viaggio tra difficoltà e tensione che lo porterà ad affrontare il suo nemico, per sancire in un epico scontro a chi debba toccare la supremazia sul pianeta.

Guarda il trailer: