Vaccinazioni dei bambini tra i 5 e 11 anni. Quando partiranno, dove e come si svolgerà la somministrazione

L’AIFA ha dato il via libero definitivo alla vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo ha reso note le procedure con le quali saranno vaccinati i più piccoli e anche quante dose saranno distribuite. Le somministrazioni inizieranno a partire dal 16 dicembre e sarà sempre su base volontaria; nonostante la vaccinazione, le regole del Green Pass non saranno applicate su questa fascia d’età come previsto anche dal decreto.

Come avverrà la somministrazione dei vaccini ai più piccoli

L’approvazione dell’AIFA ha riguardato l’estensione del vaccino Cominarty di Pfizer con un dosaggio di 10 microgrammi, un terzo rispetto a quello previsto per gli adulti.

Anche ai più piccoli saranno somministrate due dosi a tre settimane di distanza e saranno usate fiale ad uso esclusivo pediatrico.

Le prenotazioni andranno effettuate, come per gli adulti, sulle piattaforme web dedicate ai vaccini della Regione di appartenenza.

Dove saranno effettuate le vaccinazioni sui bambini

Le somministrazioni avverranno, come nel caso degli adulti, presso gli studi pediatrici, le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale e in tutti gli hub.

In questo caso per i più piccoli sarà adibita una corsia preferenziale con un percorso ad hoc dove oltre al personale pediatrico e medico saranno presenti anche elementi di distrazione come i clown o animatori.

Il vaccino non è consigliato per i bambini che soffrono di asma, gravi forme di allergie agli eccipienti presenti nel siero, chi assume farmaci immunomodulatori, biologiche… per tutti i casi simili, prima della somministrazione saranno richieste analisi.

I bambini guariti dal Covid invece potranno sottoporsi alla vaccinazione, ovviamente dovrà essere presente un adulto.

Cosa aspettarsi dopo la somministrazione: effetti

Come per gli adulti, anche sui bambini sono previsti gli effetti già noti della vaccinazione: dolore nella zona di inoculazione, malessere generale, in alcuni casi febbre (anche se prevista in forma più lieve). Anche per i più piccoli basterà assumere tachipirina (con dosaggio pediatrico).