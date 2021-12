Afghanistan, 20 anni dopo: seconda parte del documentario di Rai3 dal titolo “Afghanistan. Di guerra in guerra”

Programmi TV

La seconda parte del racconto della storia di un paese tormentato da ormai 20 anni di guerre. Lo speciale contributo a cura di Rai Documentari va in onda con la sua seconda parte oggi 3 dicembre 2021 in prima serata su Rai3.

Venerdì 3 dicembre 2021 va in onda su Rai3 in prima serata la seconda parte dell’interessante documentario che una settimana fa ha iniziato a ripercorre la storia di una guerra che ha messo in ginocchio un Paese. Il docufilm Afghanistan: 20 anni dopo – Seconda parte viene tramesso per la regia di Mayte Carrasco e Marcel Mettelsiefen sempre a cura di Rai Documentari.

La continuazione del racconto della gente e della terra afghana si mostra ormai allo stremo da una situazione che si protrae da troppo tempo. Un’altra occasione per il pubblico di Rai3 per continuare a conoscere meglio sia questa terra tormentata che il popolo che la abita grazie ad Afghanistan, 20 anni dopo – Seconda parte in onda su Rai3 a partire dalle ore 21:20.

Afghanistan, 20 anni dopo – Seconda parte: il finale del documentario in onda su Rai3

Su Rai3 oggi venerdì 3 dicembre 2021 in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa continua la messa in onda dell’interessante documentario dal titolo Afghanistan, 20 anni dopo. La seconda parte del progetto realizzato da Rai Documentari riporta sul piccolo schermo la serie evento inedita in quattro puntate dal titolo “Afghanistan: The Wounded Land”, che a stupito la critica e gli addetti ai lavori ed è stata capace di essere nominata al premio Rose D’OR, al RealScreen e al Rockie Awardse oltre che ad aggiudicarsi il premio della giuria al GRIMME-PREIS, uno dei riconoscimenti maggiori in Germania.

Si conclude così il racconta della storia recente di un Paese, cercando di capire quale possa essere il futuro di questa terra nuovamente ricaduta in un oblio senza fine. Lo straordinario prodotto realizzato da Mayte Carrasco e Marcel Mettelsiefen ed a cura di Rai Documentari spiegherà al pubblico cosa ha portato ai tragici eventi dell’agosto 2021 nel secondo episodio dal titolo di Di guerra in Guerra, dopo quello mandato in onda la scorsa settimana dal titolo di Dalle minigonne di Kabul a Bin Laden.