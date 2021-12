Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni dopo il bacio al Grande Fratello Vip: la dichiarazione del concorrente

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip è esplosa la passione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Dopo il bacio sotto le coperte della scorsa notte, questa sera i due coinquilini ne parlano in puntata e chiariscono la propria posizione. Ed è l’imprenditore a spiazzare tutti con una dichiarazione alla coinquilina, ancor più sorprendente dopo l’ultimo mese segnato da attriti e rapporti congelati.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: la verità sul bacio

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni tornano a parlare dell’appassionato bacio che si sono scambiati la scorsa notte.

Sotto le coperte, i due coinquilini del Grande Fratello Vip hanno ceduto alle tentazioni della passione cogliendo tutti di sorpresa. Questa sera, in puntata, la coppia viene interpellata da un curiosissimo Alfonso Signorini e rivela cosa sia realmente accaduto. Convocati in Mistery Room da Alfonso Signorini, l’ex tronista di Uomini e donne e l’imprenditore napoletano vuotano il sacco e rivelano tutto di quel bacio che tanto ha fatto parlare.

Sophie Codegoni, dopo le titubanze con Gianmaria e gli screzi avuti con lui, si è lasciata travolgere dai sentimenti e non nega che l’attrazione fisica tra i due non si sia mai esaurita: “Io credo che fosse una cosa inevitabile.

C’è sempre stata una fortissima attrazione fisica tra di noi, che ho sempre cercato di nascondere a me stessa. Poi ieri sera, sarà stato un momento di divertimento, senza farci pipponi lunghissimi, senza mettere pesantezza nel nostro rapporto, io mi sono lasciata andare“.

Gianmaria Antinolfi si apre a Sophie: “A me piace“

I rapporti tra Gianmaria e Sophie, dopo la tempesta, sembra vivere ora un momento di relativa quiete.

Gli attriti si sono appianati e sul volto dell’imprenditore è tornato un sorriso splendente.

A tal proposito, in riferimento alla ragazza, si lascia andare ad una dolcissima dichiarazione: “Sono felice, ma è innegabile il fatto che a me lei piaccia tanto. Anche se per tutto il mese non ci siamo parlati, l’ho sempre cercata con gli occhi. A me piace, non ho problemi a dirlo“.

Sophie Codegoni ha sempre chiarito la sua posizione su Gianmaria: attrazione fisica sì, ma poca compatibilità caratteriale. E la sua posizione resta la stessa: “Lui è a conoscenza di tutto quello che io sento. Gli ho detto che tra di noi non è cambiato nulla.

L’attrazione fisica c’è sempre stata ma lui lo sa che per me ad oggi è ancora quello“.