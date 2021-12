Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si baciano al Grande Fratello Vip: passione sotto le coperte, il video

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip è esplosa la passione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Dopo una serata di festa e divertimento, la coppia si è ritrovata nel letto e, sotto le coperte, si è lasciata andare ad un lungo bacio che non è passato inosservato. L’ex tronista di Uomini e donne, successivamente, si è confidata con Lulù Selassié rivelando: “Ho fatto un disastro“.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, bacio in bocca al Grande Fratello Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip è andato in scena un momento di grande intimità tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Galeotta è stata la scorsa sera quando, al termine di una festa organizzata in Casa tra musica e divertimento, la coppia si è ritrovata a letto e si è pericolosamente avvicinata. Gli attriti e le polemiche dell’ultima settimana sembrano non aver scalfito l’evidente interesse che li lega, al punto da mettersi sotto le coperte per un momento di intimità. Coccole, sguardi d’intesa e risatine, sino ad un lungo, appassionato e prolungato bacio in bocca che non è di certo passato inosservato.

Un colpo di scena che trova conferma nelle successiva parole di Sophie Codegoni, che ha chiamato a sé Lulù Selassié parlandogliene e sfruttando la momentanea assenza di Gianmaria dalla stanza. “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“, la rivelazione, riportata da Biccy, dell’ex tronista di Uomini e donne a Lucrezia, in riferimento a quanto accaduto pochi istanti prima.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, il riavvicinamento dopo gli attriti

Sophie Codegoni, d’altronde, aveva più volte espresso giudizi poco lusinghieri sulla figura di Gianmaria Antinolfi. I due coinquilini, nel corso dell’ultimo mese, hanno instaurato un rapporto di gelo totale dopo alcune iniziali confidenze e una complicità che, in fondo, non è mai andata via.

L’ex tronista di Uomini e donne ha più volte rivelato un interesse fisico per l’imprenditore napoletano, unito però ad una incompatibilità caratteriale che l’ha portata, pian piano, a distaccarsi da lui.

Lo dimostra uno degli ultimi scontri avuti con Gianmaria, quando l’ha definito “schifoso” e “falso“: in quella circostanza la ragazza disse di voler troncare ogni rapporto con lui. Eppure la passione sembra non essersi esaurita e li ha portati, dopo settimane di attriti, a ritrovarsi l’uno al fianco dell’altra.

E a scambiarsi un bacio che, fino a poco fa, pareva imprevedibile.