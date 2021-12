Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sempre più vicini: cresce l’intesa nella Casa del Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello Vip cresce l’intesa tra Miriana Trevisan e il neo concorrente Biagio D’Anelli. I due coinquilini negli ultimi giorni si sono parecchio stuzzicati, tra battutine e riconciliazioni dopo piccole incomprensioni. Dagli sguardi d’intesa si evince che qualcosa di tenero tra i due potrebbe nascere, come conferma anche un video che li vede vicini in cucina prima battibeccare e poi sorridere.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sempre più vicini: cresce l’intesa

Al Grande Fratello Vip l’ingresso del nuovo concorrente Biagio D’Anelli sembra non aver lasciato indifferente Miriana Trevisan.

Lunedì sera l’opinionista televisivo è approdato nella Casa di Cinecittà per lanciarsi in questa nuova avventura, incontrando i nuovi compagni di viaggio e facendo conoscenza con loro. E negli scorsi giorni è parsa a tutti evidente una complicità tra Biagio e Miriana, cresciuta passo dopo passo, tra confidenze e sguardi d’intesa che non hanno lasciato indifferenti.

Uno degli ultimi video condivisi dal Grande Fratello Vip su Instagram vede i due coinquilini in cucina, intenti prima a battibeccare ironicamente per poi sorridere di gusto.

Vicini e intimi, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si sono pizzicati reciprocamente palesando evidenti sguardi d’intesa. “Abbiamo già litigato stamattina. C’eri e hai fatto finta di non ascoltare perché parli solo tu, fai soliloqui” l’accusa che la showgirl rivolge al coinquilino. Il quale, per provocarla, decide di cambiare stanza e allontanarsi così da lei: “Vabbè allora sai cosa faccio? Cambio stanza“.

Miriana Trevisan a Biagio D’Anelli: “Devi stare con noi“

Miriana Trevisan è così tornata sui suoi passi, rispondendo a Biagio: “No, devi stare con noi, cambi solo letto, vicino a me pure.

Sempre vicino a noi, ormai sei stato rapito“. Segno che la presenza di D’Anelli nella stanza della Trevisan è ormai importante, per lei e per i suoi compagni di camera. Uno scambio, quello tra i due, che ha lasciato trasparire un’intesa che si sta affinando via via con il passare dei giorni. Scaramucce che assomigliano molto a quelle di due persone che si stanno conoscendo e che, nonostante piccoli battibecchi, non vogliono allontanarsi l’uno dall’altra.

Miriana Trevisan è già stata protagonista, nella Casa di Cinecittà, di un flirt con Nicola Pisu che ha fatto parecchio parlare di sé.

Ora l’intesa con Biagio è sempre più crescente: potrebbe essere l’inizio di qualcosa di più?