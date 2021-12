Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 4 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 4 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Acquario, forse questa giornata di sabato non sarà esattamente solare e allegra, ma non preoccupatevi perché non sarà neppure pessima!

Dovrete solo cercare di tenere a bada l’umore leggermente compromesso che vi dovrebbe colpire, evitando sicuramente di dar adito a delle inutili polemiche. Il lavoro procede, in una generica stabilità piuttosto buona.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 4 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 4 dicembre: amore

Occhio, insomma, alla vostra relazione stabile, carissimi Acquario, perché quell’umore compromesso che vi dovrebbe interessare in mattinata rischia proprio di pesare sulla vostra dolce metà.

Meglio evitarlo, come sarebbe meglio evitare le polemiche inutili, e magari cercate di fare squadra con il partner per risolverlo quell’umore pessimo, non per accentuarlo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 4 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, cari amici dell’Acquario, tutto sembra scorrere in maniera veramente tranquilla!

La produttività è buona, e voi potreste anche forse fare dei piccoli passi avanti, ma sarà il 2022 a darvi le migliori opportunità per brillare in questo campo!

Dovrete arrivare a gennaio attivi, pronti e in un’ottima posizione!

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Per voi carissimi nati sotto il segno dell’Acquario, questa è stata una settimana veramente bella, con alcune ottime occasioni che vi hanno resi decisamente sereni! Avete potuto contre, e potrete continuare a farlo, su di una grandissima forza che rende tutti i vostri sforzi piuttosto facili! Continuate, però, a pensare anche all’amore, è importate che vi ci dedichiate!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni