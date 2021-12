Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 4 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 4 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Bilancia, gioite perché nel corso di questa giornata di sabato, e più in generale di questo fine settimana, sembrate poter recuperare quasi completamente in amore!

Le coppie che hanno attraversato una crisi potranno risollevarsi, ma solo collaborando efficientemente. Il lavoro, invece, è ancora un pochino lento e tedioso, prendetevela con calma.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 4 dicembre: amore

Molto bene, insomma, per quanto riguarda l’amore in questa ottima giornata di sabato, carissimi amici della Bilancia!

Nel caso la vostra coppia stabile avesse attraversato una crisi, allora cercate di ricordarvi che siete una squadra e che assieme ogni cosa si può superare! Mentre, voi single, grazie ad un’ottima Luna potrete forse riuscire ad incantare qualcuno!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 4 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, purtroppo questa giornata di sabato non sembra volervi regalare chissà cosa, ed anzi tenderà a mettervi ancora un pochino in difficoltà.

Certo, non si tratta di veri e propri problemi da affrontare o che possano mettervi in posizioni scomode, ma alcuni rallentamenti o ritardi vi faranno perdere un pochino la pazienza.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Numerose, impegnative, opposizioni astrali hanno caratterizzato in larga parte questa vostra settimana, cari nati sotto il segno della Bilancia, e vi hanno messi in un paio di scomode situazioni. I rapporti, in particolare, non hanno goduto di ottime occasioni, ma anzi sono stati colpiti da alcune problematiche che forse sarà opportuno risolvere prima delle fine del mese.

