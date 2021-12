Pio e Amedeo di nuovo su Canale5: Felicissima sera avrebbe la data del ritorno in televisione

Programmi TV

Il duo comico foggiano starebbe lavorando alla seconda stagione del programma che stando alle indiscrezioni avrebbe già una data per il ritorno in televisione su Canale5.

Si rincorrevano già da tempo le voci che volevano una riconferma dello show che nel 2021 ha fatto parlare di sé tanto per le risate che per le note controversie sul politicamente corretto. Adesso sembra proprio che Pio e Amadeo possano tornare in onda su Canale5 con la seconda edizione del loro Felicissima Sera. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete nelle ultime ore, sembrerebbe proprio che la Mediaset abbia deciso addirittura quando verranno messe in onda le nuove puntate del programma. Scopriamo qualcosa in più sul ritorno in televisione di Pio e Amadeo.

Felicissima Sera pronto a tornare su Canale5: quando sarà trasmesso lo show

I due comici foggiani Pio e Amedeo sarebbero pronti a far segnare il loro ritorno su Canale5 con la seconda stagione del loro show Felicissima sera.

Il grande successo segnato dalle 3 serate della prima stagione sembra proprio che abbia convinto i vertici di casa Mediaset a puntare nuovamente con forza sui due tanto discussi personaggi.

A distanza di qualche mese dalle prime indiscrezioni, tornano infatti con forza delle voci che vedrebbero addirittura già collocate in palinsesto le nuove puntate del programma.

A riportarlo è TvBlog.it che darebbe per certo il loro ritorno nel prossimo marzo del 2022. A fargli spazio si Canale5 dovrebbe essere dunque il Grande Fratello Vip 6 che proprio nella settimana iniziale del mese dovrebbe concludere la sua lunga ed estenuante avventura.

Da quanto risulta al sito, pare che la data iniziale per Felicissima sera potrebbe essere quella di giovedì 17 marzo 2022, con Pio e Amadeo che starebbero già lavorando al loro ritorno che gli consentirebbe di riprendersi nuovamente la prima serata della rete ammiraglia di Mediaset per ben 4 giovedì consecutivi.

Felicissima Sera: le novità della seconda stagione

Dalle voci che circolano intorno al programma sembrerebbe dunque che innanzitutto la lunghezza del programma sia stata allungata, con una puntata in più da far godere ai telespettatori. Per quanto riguarda il format in se per se ancora non ci sono notizie certe anche se è facile aspettarsi che il duo comico voglia ricalcare il menù già presentato nella scorsa primavera, quando insieme ai loro discussi sketch arrivano anche tanti ospiti a fre compagnia al pubblico.