Tanto discussi quanto amati, tanto chiacchierati quanto apprezzati. Sarebbero pronti per il ritorno su Canale 5 dopo il successo della prima edizione di Felicissima Sera i due comici più irriverenti della tv. Così Pio e Amadeo sembrerebbero aver riguadagnato la prima serata della rete ammiraglia di Mediaset e chissà cosa dovremo aspettarci per il loro ritorno.

Felicissima Sera tornerà sulle reti Mediaset? Quando potremo rivedere lo show

Stando alle indiscrezioni rilasciate dal giornale Oggi e circolate negli ultimi giorni sembra proprio che i fan non riusciranno a liberarsi, simpaticamente, di Pio e Amadeo.

I due comici foggiani reduci dal grande successo della prima edizione sarebbero pronti a tornare già nel palinsesto autunnale di Canale5.

Il grande successo segnato dalle 3 prime serate andate in onda per altrettanti venerdì del mese di aprile 2021 rappresenta per Mediaset un occasione troppo ghiotta per non poter essere colta. Lo share ha parlato chiaramente e di fronte ai dati non resterebbe a Mediaset che confermare lo show per una seconda stagione. Le serate in diretta hanno fatto il boom di ascolti e, nonostante un calo della serata del 1 maggio quando lo show ha sfidato e perso contro Rai 1, il format si è dimostrato divertente e coinvolgente, anche dal punto di vista delle polemiche.

Cosa ci faranno vedere questa volta i due comici?

Andando al di là degli ascolti, che confermano la bontà del progetto, c’è da chiedersi cosa effettivamente ci potremo aspettare dalla seconda edizione e cosa è rimasto dalla prima.

Le tre puntate che abbiamo visto nella primavera appena passata sono state caratterizzate dagli sketch irriverenti del duo, caratterizzato spesso dalla contrapposizione tra Pio e Amadeo. Il primo più conservativo e frenato rispetto all’esuberanza del secondo, sempre pronto a pungere e a provocare con la sua vena polemica.

Gli ospiti sono stati tanti e hanno trovato casa nello show come spalle del duo foggiano, ingaggiando esilaranti interviste come nel caso di Raoul Bova e improbabili spot promozionali con il volto simbolo di Francesco Totti.

Pio e Amedeo all’Arena di Verona

Intanto che si attende la conferma di Mediaset, c’è un’altra Felicissima sera che attende il duo e i fan: si tratta di Felicissimo Show. “Orgogliosi di annunciarvi che il 3 Maggio 2022 vi aspettiamo all’ARENA DI VERONA con “FELICISSIMO SHOW” , il nostro nuovo spettacolo”, scrive il duo sul proprio profilo Instagram.

“Si, è vero manca quasi un anno ma dovevamo prenotare l’Arena prima che ci fregassero Elton John e Bob Dylan“, scherzando ancora. “L’annuncio di un evento LIVE dopo questo periodo è un’emozione forte, e siamo contenti di condividerla con voi, non vediamo l’ora di VEDERCI“, concludono.

