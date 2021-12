Alba Parietti e il flirt con Alvise Rigo di Ballando con le stelle: impazza il gossip, la showgirl chiarisce

Gossip

Impazza il gossip sul presunto flirt tra Alba Parietti e Alvise Rigo, rugbista protagonista di Ballando con le stelle. A sganciare la bomba è stato il giornalista Alberto Dandolo, secondo il quale i due avrebbero condiviso una cena insieme e da soli. Non sono arrivate conferme né smentite sino a poche ore fa quando, con un post su Instagram, la showgirl ha fatto chiarezza e rivelato tutta la verità.

Alba Parietti e il flirt con Alvise Rigo: la showgirl fa chiarezza su Instagram

Alba Parietti ha preso parola e fatto chiarezza sul suo reale rapporto con il giovane rugbista Alvise Rigo.

La showgirl è intervenuta dopo il gossip, lanciato da Alberto Dandolo, secondo il quale avrebbe consumato una cena a tu per tu con l’attuale concorrente di Ballando con le stelle. Voci delle quali la Parietti non era assolutamente a conoscenza e che ha subito voluto zittire con un post chiarificatore condiviso su Instagram. Inizialmente ha spiegato come sia stata colta di sorpresa da questi rumors, per poi smentire categoricamente ogni affaire sentimentale con Rigo: “Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio amante sarebbe @alvise_rigo di trent’anni ( soli ) più giovane di me.



Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo , Alvise è bellissimo ma per me è troppo , troppo vecchio“.

Con la sua consueta ironia, Alba Parietti ha zittito ogni voce su questo presunto flirt con il rugbista: “Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia chi forse vorrebbe , fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio“.

Alba Parietti conferma la cena con Alvise Rigo, ma nessun flirt

Un filo di verità in questa storia, tuttavia, esiste.

Alba Parietti ha effettivamente condiviso una cena a tu per tu con Alvise Rigo, ma questo non implica avere una liaison con lui: “Ammetto di essere stata a cena con Alvise, s’è mangiato una bistecca della dimensione del tavolo,(per fortuna ha anche signorilmente pagato lui il conto ) ed effettivamente il suo appetito faceva ben sperare , ma eravamo in compagnia e l’unico appetito di Alvise mi sembrava concentrato sul suo piatto.

Troppo sano il ragazzo“.

Un caso spento in poche ore dalla diretta interessata, che ha voluto fare chiarezza gettando acqua sul fuoco del gossip.

Alba Parietti e Alvise Rigo saranno comunque di nuovo insieme domani pomeriggio, nel nuovo appuntamento con Domenica In. “Non per dichiarare il suo amore , ma per sfidarmi al Musichiere” ha specificato con ironia la showgirl, in riferimento al gioco musicale del programma di Mara Venier.