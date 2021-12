Claudio Baglioni con Uà – Uomo di varie età: gli ospiti della prima serata evento in onda sabato 4 dicembre

Programmi TV

Claudio Baglioni torna in televisione con ununo show unico che mischierà il racconto della sua carriera al grande spettacolo televisivo. La prima delle tre serate evento va in onda su Canale5 sabato 4 dicembre 2021 quando Uà – Uomo di varie età svelerà al pubblico il suo grande progetto. Il cantante e conduttore romano sarà impegnato in un progetto unico per la sua carriera che mai prima d’ora lo aveva messo di fronte ad una sfida così difficile e d entusiasmante. Lo show sarà un mix tutto da gustare di grande musica, coreografie e performance sensazionali in compagnia di più di 60 ospiti che arriveranno a fare compagnia a Claudio Baglioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di Uà – Uomo di varie età in onda su Canale5.

Uà – Uomo di varie età: la prima puntata dello show

Claudio Baglioni è ormai pronto a vestire i panni dell’indiscusso protagonista di Canale 5 con il suo sensazionale show. Il cantante torna in televisione per festeggiare i suoi 70 anni d’età e la sua lunghissima carriera con tre serate evento del nuovo programma dal titolo di Uà – Uomo di varie età.

Il cantante torna in onda sul canale Mediaset per 3 sabato consecutivi che prenderanno il via con l’esordio del 4 dicembre 2021 alle ore 21:30 circa.

Uà – Uomo di varie età: quello che vedremo nella prima puntata

Claudio Baglioni durante la prima serata dello show svelerà l’immenso palco di oltre 1.000 metri quadrati, illuminatoa dovere da 800 corpi luminosi per evidenziare la vasta scena intorno al cantante che avrà al suo fianco oltre 200 professionisti tra la squadra della prodizione ed i ballerini coordinate dalle stupende coreografie di Giuliano Peparini, qui nelle vesti di direttore artistico.

Il primo appuntamento con Uà – Uomo di varie età svelerà i primi grandi ospiti della trasmissione tra i 60 grandi nomi invitati e provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, ed anche della danza.

Gli ospiti di Claudio Baglioni

Stando a quanto riporta Ansa e uno spot di Mediaset ad affiancare Baglioni sul palco ci sarà la ‘voce’ di Fiorello, e ancora: