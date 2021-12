Dragon Trainer: il film d’animazione per tutta la famiglia torna su Italia1 oggi 4 dicembre. Curiosità e trailer

TV e Spettacolo

Su Italia1 ha inizio questa sera la splendida saga di film d’animazione ambientata nel mondo dei vichinghi che narra le vicende di un ragazzo speciale in grado di cambiare il presente ed il futuro della sua gente. Il protagonista della fortunata serie di pellicole di Dragon Trainer è Hiccap, giovane 15enne che non condivide le usanze del suo popolo che lo vorrebbe come da tradizione un uccisore di draghi ed è destinato a rompere ogni tradizione insegnando a tutti i suoi amici vichinghi a convivere con questa fantastica specie animale. Scopri la trama completa e le curiosità sulla pellicola in arrivo su Italia1 sabato 4 dicembre 2021 alle ore 21:20 circa.

Dragon Trainer: le curiosità riguardo al film

Dragon Trainer del 2010 (in lingua originale dal titolo di How to Train Your Dragon) è il primo capitolo della fortunata saga tratta dal libro di Come addestrare un drago scritto nel 2003 da Cressida Cowell. Con la regia di Chris Sanders e Dean DeBlois, prodotto dagli apprezzati DreamWorks Animation in collaborazione con la Paramount, il film è stato capace di conquistare sia il pubblico che la critica tanto da risultare candidato a ben due statuette agli Oscar del 2011.

Il film è stato poi seguito da ben 2 altre pellicole, da 4 cortometraggi ed anche da due serie televisive. Nel 2014 è uscito infatti il secondo capitolo dal titolo di Dragon Trainer 2, che verrà trasmesso a seguire sempre da Italia1 intorno alle ore 23:20.

Dragon Trainer: la trama del film

In un mondo fatto da vichinghi valori che affrontano i draghi quasi a mani nude, Hiccap è un pesce fuor d’acqua.

Il 15enne è infatti molto attratto da questi animali misteriosi che secondo lui il suo popolo non conosce ancora a fondo.

Nel tentativo di farsi valere agli occhi del padre, cerca di catturare un esemplare raro di Furia Buia che però rimane ferito dal lancio della sua rete. Hiccap e Sdentato inizieranno così a conoscersi ed il ragazzo si offrirà di riparare il danno fatto con la costruzione di una protesi che possa far volare nuovamente il drago.

La loro amicizia crescerà giorno dopo giorno lontano da occhi indiscreti fino a che anche tutti gli altri vichinghi non dovranno imparare a conoscerli per sconfiggere una minaccia ben più grande.