Elena Santarelli e Bernardo Corradi: storia d’amore, nozze e figli della coppia che sta insieme da 15 anni

Gossip

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono una coppia riservatissima ma molto affiatata. La loro storia d’amore si rinnova da 15 anni quando, in quel lontano 2006, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. A seguire il matrimonio e la nascita di due splendidi figli, con i quali hanno realizzato il loro sogno di costruire una famiglia nel segno dell’amore e dell’affetto. Ripercorriamo la loro romantica love story.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi: una storia d’amore lunga 15 anni

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono sentimentalmente legati dal 2006 e da 15 anni vivono una intensa storia d’amore.

Lei è una conduttrice, attrice e showgirl, lui è stato un grande attaccante e ha militato in squadre quali Lazio, Inter e nella Nazionale di calcio italiana. La coppia è convolata a nozze il 2 giugno 2014 e hanno coronato il loro sogno d’amore con la nascita di due splendidi bimbi: Giacomo di 12 anni e Greta Lucia di 5. Il primogenito, in particolare, ha dovuto affrontare un lungo percorso di guarigione dopo che gli era stato diagnosticato un tumore al cervello.

Una battaglia che ha visto anche mamma Elena Santarelli combattere in prima linea assieme a lui, culminata con la pubblicazione di un libro in cui ha ripercorso il ciclo di sofferenza che ha investito il piccolo Giacomo e la sua famiglia. Una mamma lo sa è un libro di dolore e rinascita, portatore di un messaggio di speranza e di aiuto per tutte le altre famiglie che hanno dovuto fare i conti con un’esperienza simile alla loro. Da questo doloroso periodo la showgirl e l’ex calciatore ne sono usciti più forti di prima, con la guarigione del figlio che ha portato una ventata di gioia e positività nella loro unita famiglia.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi: la necessità degli spazi e della libertà

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono coppia affiatata e più unita che mai, eppure anche loro necessitano dei propri spazi e della propria libertà. A inizio novembre la showgirl ha condiviso un post su Instagram, in cui ha rivelato di essere rimasta lontana dal marito per diversi giorni. Oltre a smentire i rumors che li volevano in crisi, la Santarelli ha parlato della necessità di stare lontani, anche se per poco, per poi ritrovarsi più forti ed innamorati di prima.

“Noi ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po’ di giorni ( in questo caso 18).

Forse è il nostro ingrediente speciale da sempre. Così si evita il “rapporto fusionale” che in molte coppie annulla una sana individualità“: questo il messaggio condiviso con i followers. Segno che il loro amore resta intatto e intaccabile, nonostante le distanze.