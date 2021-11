Elena Santarelli e la pausa dal marito Bernardo Corradi: “Quando siamo distanti ci ricarichiamo”

Gossip

Elena Santarelli ha pubblicato un post su Instagram raccontando delle pause che ogni tanto, lei e il marito Bernardo Corradi si prendono per "ricaricare le batterie".

Nessuna crisi nel matrimonio tra Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi, ma una pausa di “ricarica” nel matrimonio. La showgirl italiana in questi giorni ha pubblicato un post che ritrae lei e il marito, Bernardo Corradi, che si ritrovano dopo giorni di lontananza. A quanto pare la coppia sarebbe solita prendersi simili momenti.

Elena Santarelli, la “pausa” nel matrimonio con Bernardo Corradi

Nel post pubblicato da Elena Santarelli su Instagram in questo giorni, la showgirl ha raccontato ai suoi fan un particolare non noto del suo matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi.

“Noi ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po’ di giorni ( in questo caso 18) – ha rivelato la Santarelli – Forse è il nostro ingrediente speciale da sempre, così si evita il ‘rapporto fusionale’ che in molte coppie annulla una sana individualità. Lascio il parere agli esperti”

Nelle parole di Elena Santarelli sembra essere racchiuso il “segreto” per il matrimonio duraturo con Bernardo Corradi: prendersi una pausa di qualche giorno, o settimane, in cui i due vivono lontani per potersi abbracciare più forte quando si incontrano.

Il matrimonio tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Il matrimonio tra la showgirl e l’ex calciatore è iniziato nel 2014 e fra loro sembrerebbe esservi forte complicità. La coppia ha due figli, Greta e Giacomo, e proprio attorno a quest’ultimo Elena e Bernardo si sono a lungo stretti per combattere con lui una dura lotta. Dal 2019, il bambino ha vissuto una lunga battaglia contro un tumore celebrale, da cui attualmente è finalmente guarito.

Anche in questa occasione, Elena Santarelli aveva pubblicato un post in cui parlava della relazione con Bernardo Corradi e della complicità che i due hanno e che li ha resi così forti come una squadra: “Ma che ne sanno gli altri di noi due.

Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l’amore se potete” aveva commentato Elena.