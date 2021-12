La Rai sceglie Sergio Castellitto: quando vanno in onda le due nuove commedie da lui interpretate

Programmi TV

L'attore romano torna a vestire i panni del maestro napoletano in due nuove commedie da gustare su Rai1. Ecco quando andranno in onda sulla prima rete pubblica.

Da giorni nelle rotazioni delle promo di Rai1 circolano le immagini che ci mostrano il grande Sergio Castellitto nei panni di Eduardo De Filippo. L’attore è infatti il protagonista di due nuove trasposizioni televisive del maestro di drammaturgia napoletano che andranno in televisione in questo freddo mese di dicembre ormai iniziato da qualche giorno. Il pubblico avrà l’occasione di vedere l’attore romano nei panni del protagonista delle opere dal titolo Sabato, domenica e lunedì e di Non ti pago, note commedie che sono stati degli splendidi successi anche al cinema con altre trasposizioni filmiche.

Scopriamo insieme quando andranno in onda su Rai1 e tutto quello che c’è da sapere dei nuovi progetti di Sergio Castellitto.

Sergio Castellitto ritorna in onda su Rai1

A distanza di un anno dalla proposta in televisione di Natale a casa Cupiello, il noto attore e regista Sergio Castellitto torna ad interpretare i grandi successi di Eduardo De Filippo ancora una volta per Rai1. Questa volta ad andare in televisione sulla rete ammiraglia della televisione pubblica saranno altre due famose commedie del drammaturgo napoletano in una nuova trasposizione televisiva dopo che già in passato furono adattate per il grande schermo.

A dicembre andranno infatti in onda sia Sabato, domenica e lunedì che Non ti pago, che chiudono il ciclo creato da Edoardo De Angelis e che lo vede impegnato come regista ed anche scrittore.

Il ciclo di tre film ha come comun denominatore sia la presenza del regista che quella di Sergio Castellitto come protagonista che sembra proprio trovarsi bene ad interpretare le commedie del grande maestro.

Quando vanno in onda

Il pubblico avrà l’occasione di poterle guardare in esclusiva su Rai1 per due martedì consecutivi del mese di dicembre.

Sabato, domenica e lunedì andrà infatti in onda martedì 14 dicembre 2021 mentre Non ti pago farà compagnia al pubblico nella prima serata di martedì 21 dicembre 2021.