Manila Nazzaro in lacrime incontra la mamma al Grande Fratello Vip: sorpresa speciale per l’ex Miss

Grande Fratello

Sorpresa speciale per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip. La concorrente, nella puntata in onda questa sera, ha ricevuto la dolcissima visita della madre dopo oltre due mesi e mezzo di lontananza. In giardino l’ex Miss Italia non trattiene le lacrime di fronte alle dolcissime dichiarazioni della figura materna: “Siamo orgogliosi di te“.

Manila Nazzaro in lacrime: l’incontro con la mamma nel giardino del GF Vip

Manila Nazzaro in lacrime al Grande Fratello Vip per una dolcissima sorpresa ricevuta dalla madre.

Nel giardino della Casa di Cinecittà va in scena un incontro davvero emozionante, con la concorrente freezata che non trattiene l’emozione di fronte alla figura materna. Le parole alla ex Miss Italia sono cariche di affetto ed amore: “Ciao amore, non piangere, perché se piangi non riesco a parlarti. Sei bellissima, proprio bella. Io sono felice per te, ci manchi tantissimo. Però ti guardo h24, anche papà ti vede. Quando ti vesti, quando dormi, quando mangi, quando prepari da mangiare… siamo orgogliosi di te. Sei la nostra bambina più bella. Scusate, siamo di parte: ma mia figlia è speciale per noi“.

Sfreezata dalla produzione, l’ex Miss crolla in lacrime. Mamma Teresa rassicura la figlia: “Noi stiamo bene, i tuoi bambini benissimo“. E, per stemperare il clima di emozione, rivolge un consiglio ironico a Manila e alla sua meticolosa attenzione per le pulizie: “Ultima cosa: lascia un po’ gli straccetti: divertiti, canta, balla, perché se tu sei felice siamo felici per te“.

Manila Nazzaro e le parole di mamma Teresa

Manila Nazzaro riesce a scrollarsi di dosso l’emozione, chiedendo alla madre un favore in merito ai figli: “Mamma io ti amo, dai un abbraccio enorme ai miei cuccioli e devi dire a loro che io li penso ogni istante“.

La signora Teresa, a seguire, rivela un dettaglio particolare del carattere della figlia: “Da piccolina era un po’ testa dura, i miei consigli non ha mai voluto ascoltarli. Ogni sua decisione poi alla fine ci è sempre andata bene. E alla fine aveva ragione lei, e noi avevamo torto“.

Manila Nazzaro non è nuova a simili sorprese. La concorrente, infatti, ha più volte ricevuto dediche e teneri video-messaggi da parte del compagno Lorenzo Amoruso, il quale è anche entrato nella Casa per pochi istanti. Coccole, baci e abbracci per la coppia che si dimostra sempre più affiatata ed innamorata.

Una ventata di gioia ed energia positiva per l’ex Miss, e per il suo proseguo a Cinecittà.