Stefania Orlando e la crisi dopo Grande Fratello Vip, a Verissimo ringrazia il marito: “Ha saputo aspettare”

Programmi TV

Stefania Orlando ha ripercorso il periodo buio vissuto dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, lo scorso inverno. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl ha ammesso di essere incappata in una vera e propria crisi che l’ha portata a rigettare tutti gli affetti, compreso il marito Simone. La tempesta è passata dopo pochi mesi, e ora vuole ringraziarlo per averla compresa, supportata ed aspettata.

Stefania Orlando e la crisi dopo il Grande Fratello Vip: la showgirl ne parla a Verissimo

La fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, nella scorsa edizione, ha portato Stefania Orlando ad interfacciarsi nuovamente con le abitudini di tutti i giorni.

E non è stato semplice per lei riprendere in mano tutto quanto, dalla sua vita agli affetti, portandola a vivere una profonda crisi esistenziale protrattasi per alcuni mesi.

La showgirl ed ex gieffina ne parla a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, ricordando quel periodo buio vissuto dopo la sua uscita dalla Casa di Cinecittà: “Ho avuto per un po’ di mesi un rifiuto nei confronti di tutte le persone che amo, anche di mio marito.

Non che avessi qualcosa nei suoi confronti, ma non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima, neanche il dialogo, non mi aprivo. Ero chiusa a riccio, sotto tutti i punti di vista. Quindi questa cosa ha creato problemi in una coppia che andava avanti da 13 anni“.

Stefania Orlando e la vicinanza del marito: “Ha saputo aspettare“

Stefania Orlando ne ha anche parlato pochi giorni fa in un’intervista al settimanale Chi: il periodo post Grande Fratello Vip è stato duro da affrontare per lei. Al suo fianco, nonostante la crisi, è sempre rimasto il marito Simone Gianlorenzi.

Ha saputo assorbire ogni suo malumore e dolore rimanendo accanto a lei e supportandola.

La presenza e la vicinanza del marito viene oggi riconosciuta dalla showgirl, che ammette: “Mi sono sentita in colpa nei cuoi confronti, perché Simone è forse l’unica persona che veramente mi ha capita, sempre. Avevo questo forte senso di colpa ma non lo ammettevo neanche a me stessa. Questo egoismo che adesso riconosco, io non lo capivo. Vedevo soltanto che avevo un rifiuto“.

Nonostante la crisi, Simone le è stato al fianco e Stefania Orlando è così riuscita a ritrovare se stessa e uscire dalla crisi: “Ma lui è stato talmente forte e ha saputo aspettare, non ha mai premuto l’acceleratore.

Ha capito che sua moglie era tornata fisicamente ma doveva ancora tornare. E poi sono tornata, per fortuna, e ho ripreso in mano tutto“.