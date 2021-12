Stefania Orlando: la verità sulla presunta crisi con il marito Simone Gianlorenzi dopo il Grande Fratello Vip

Gossip

Dopo Tale e Quale Show, Stefania Orlando è tornata a parlare della nuova stagion un tv e della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Avendo partecipato all’edizione più lunga di sempre, per lei non sarebbe stato facile ritornare alla vita di tutti i giorni e, qualche settimana fa, si era parlato di una presunta crisi con il marito. Ora, a fare chiarezza ci pensa direttamente la conduttrice.

Stefania Orlando e le considerazioni sulla nuova stagione del GF Vip

In una lunga intervista al settimanale Chi, Stefania Orlando ha risposto a molte domande riguardo la nuova stagione del Grande Fratello Vip, che sta seguendo con interesse anche se, ammette: “I primi giorni mi faceva strano guardare la Casa che per quasi 6 mesi fu la mia.” Esprimendo poi alcune considerazioni rispetto ai nuovi concorrenti, ha trovato spazio anche una frase piuttosto dura, riferita a colui che meno la convince.

Stiamo parlando di Alex Belli, di cui ha detto: “Non capisco dove finisca l’attore e dove inizi invece la persona”.

Stefania Orlando rompe il silenzio sulla presunta crisi con il marito

Poche settimane fa era circolata un’indiscrezione riguardo ad una presunta crisi di Stefania Orlando con il marito Simone Gianlorenzi, sposato nel 2019.

Già subito dopo la fine dell’edizione 2020 del GF Vip si era parlato di presunte frizioni tra i due. L’intervista a Chi è stata dunque un modo per fare chiarezza: “È vero, fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente, il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Ci ho messo tanto e sono tornata in me da poco.”

Il merito aggiunge inoltre di credere di essere riuscita a superare il momento buio anche grazie all’aiuto del marito.

“Simone è stato un angelo. È stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull’acceleratore.

E io, perdendomi, mi sono ritrovata.” Ora dunque sarebbe tornato il sereno nella coppia, che è più salda che mai: “Il dialogo ha fatto il suo, ma il merito è tutto di Simone. Ero io a essere cambiata. Lui è rimasto sempre lo stesso.”

Stefania Orlando e l’esperienza al Grande Fratello Vip

Ripensando poi alla propria esperienza dello scorso anno nella casa e a quanto pensa di aver ottenuto dalla stessa ammette: “Tantissimo.

L’ho preso come un esperimento antropologico e mi sono messa alla prova più come essere umano che come personaggio. Mi sono data la possibilità di farmi conoscere e il risultato è stato sorprendente.”

La sensazionale durata di quell’edizione le ha inoltre permesso di instaurare rapporti di amicizia profondi con alcuni coinquilini, in particolare con “Tommaso, Pierpaolo, Giulia, Elisabetta, Francesco e Maria Teresa”.