All Together Now – La musica è cambiata: Michelle Hunziker e a sorpresa arriva Cristiano Malgioglio

Stasera domenica 5 dicembre scopriremo chi dei 9 concorrenti rimasti in gara sarà in grado di strappare il pass per l'attesissima semifinale.

Michelle Hunziker torna in compagnia dei 4 puntuali giudici Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone per condurre il sesto appuntamento con il talent show più emozionante della televisione. Il nuovo appuntamento con la trasmissione va in onda domenica 5 dicembre 2021 sempre su Canale5. All Together now – La musica è cambiata sta coinvolgendo con la sua serrata competizione tra i talenti gara che si sfidano a colpi di canzoni da far vagliar al giudizio del variopinto muro di 100 giurati posti di fronte a loro.

I 9 talenti rimasti in gara andranno alla ricerca della semifinale dello show che può consegnare solo ad uno di loro il premio messo in palio del valore di 100mila euro.

Il programma torna in onda oggi domenica 5 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa in compagnia di un super ospite e del sempre l’attento muro e dei 4 giudici pronti a correggere il loro giudizio.

All Together now – La musica è cambiata: il sesto appuntamento di stagione

Domenica 5 dicembre 2021 con la conduzione della brava Michelle Hunziker viene trasmesso i nuovo appuntamento con All Together now – La musica è cambiata.

La sesta puntata del talent rappresenterà un passo fondamentale verso l’incoronazione del vincitore di questa edizione, dato che questo appuntamento consentirà a 8 talenti di accedere direttamente alla finale che si terrà domenica 19 dicembre 2021.

I nove cantanti rimasti in gara cercheranno dunque di conquista il severo muro di 100 personaggi del mondo dei social e della musica posti di fronte a loro, passando poi all’inderogabile giudizio dei 4 coach presenti sul palco al fianco della conduttrice.

A Rita Pavone, Anna Tatangelo, J-Ax ed ovviamente anche Francesco Renga il compito di confermare o modificare il giudizio dei 100 giurati, con la tesa e delicata conta dei voti che farà la differenza nella lunga gara del talent.

All Together now – La musica è cambiata: l’ospite di puntata

Ad allietare la gara e magari cercare di stemperare gli animi dei cantanti in gara, resi caldi dalla voglia di conquistarsi un posto in semifinale, ci sarà un ospite pronto ad esibirsi al loro fianco. La sesta puntata dello show farà infatti spazio alla presenza di Cristiano Malgioglio, che si presterà a cantante alcuni suoi grandi successi in compagnia dei 4 giudici del programma.