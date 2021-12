Che tempo che fa anticipazioni: grande ospite Zlatan Ibrahimović. Tutti gli ospiti della puntata di domenica

Programmi TV

Il campione di calcio è il superospite di puntata che arriverà in studio per raccontare le sue utime fatiche sul campo da calcio e fuori dal rettangoo di gioco. Insieme a lui tanti altri volti noti a fare compagnia a Fabio Fazio e soci.

Fabio Fazio e Che tempo che fa in occasione della puntata di domenica 5 dicembre 2021 avranno l’onore di sopitare il campione di calcio Zlatan Ibrahimović. Il giocatore del Milan torna in Rai dopo la partecipazione come spalla all’ultimo Festival di Sanremo per raccontare al pubblico tutti i suoi ultimi progetti divisi abilmente tra libri e cinema. Al fianco del conduttore ancora una volta ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e tanti altri nuovi ospiti che arriveranno in studio pronti ad intrattere il conduttore ed il pubblico collegato da casa. Scopri i nomi di tutti gli ospiti della puntata di Che tempo che fa che va in onda domenica 5 dicembre 2021.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti della nona puntata di stagione

Come accade ogni domenica anche oggi saranno tanti gli ospiti che faranno compagnia a Fabio Fazio a partire dalle ore 20:00 di domenica 5 dicembre 2021. Il più atteso senza dubbio sarà il centravanti del Milan e della Nazionale di Calcio Svedese Zlatan Ibrahimović che arriverà in studio per perlare della sua ultima fatica letteraria dal titolo Adrenalina scritta insieme al giornalista Luigi Garlando.

Sarà l’occasione per ripercorrere la carriera del campione di calcio che proprio non vuole saperne di smettere anche se ormai ha tagliato le 40 candeline.

Il nuovo appuntamento con il programma sarà anche l’occasione per sentire le chiacchiere del conduttore con il Presidente della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga oltre a quelle con il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli.

Tornerà in sutio anche il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni, ormai apprezzata presenza fissa dello show.

Saranno in studio anche i protagonisti dell’attesissimo film Diabolik, in uscita al cinema dal 16 dicembre prossimo, ovvero Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Miriam Leone. A qualche giorno dalla Prima della Scala sarà in studio il direttore musicale del Teatro Riccardo Chailly, a cui faranno compagnia anche il direttore de La Stampa Massimo Giannini e Michele Serra con il suo consueto spazio dal titolo Le cose che non ho capito.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa

A chiudere l’intensa serata ci sarà ovviamente l’amatissimo Che Tempo Che Fa – Il tavolo dove parteciperanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ed oltre al sempre presente Francesco Paolantoni parteciperanno anche Francesca Fialdini, Riccardo Rossi, Maurizio Ferrini e Biagio Izzo.