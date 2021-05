Massimo Lopez accompagna da tanti anni i telespettatori con le sue tante facce. Attore, presentatore e doppiatore di successo ha dedicato la sua vita al pubblico in quasi 40 anni di carriera. Sarà ospite venerdì 21 maggio 2021 di Carlo Conti per prendere parte allo show di Rai1 Top Dieci.

Massimo Lopez e l’amore per lo spettacolo

Massimo Lopez è un attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo italiano nato ad Ascoli Piceno l’11 gennaio del 1952. Da giovane viaggia molto per questioni lavorative legate alla professione dei genitori che intorno ai suoi 11 anni si stabiliscono a Roma, dove inizia a coltivare la sua passione per lo spettacolo.

Nasce in lui quindi la voglia di studiare recitazione e si forma presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova e successivamente conoscerà quelli che sono stati i suoi due amici e colleghi Tullio Solenghi e Anna Marchesini.

Il Trio con Tullio Solenghi e Anna Marchesini

Il sodalizio lavorativo dei tre dà vita ad un Trio comico popolarissimo per il grande pubblico televisivo a cavallo tra gli anni ’80 e’90. Con i due colleghi presenzierà a tante trasmissioni che hanno visto protagonisti i loro sketch a partire dal 1982. Celebri sono le loro partecipazioni a programmi del calibro di Tastomatto affiancando il conduttore Pippo Franco, di Domenica In, di Fantastico 7 e di tre edizioni del Festival di Sanremo.

All’alba degli anni ’90 arriva poi il loro successo maggiore quando danno vita al progetto parodia dei Promessi Sposi, che li lancia in onda con 5 puntate su Rai 1 e che rappresenta forse il punto più alto del trio.

La carriera dopo il Trio

In seguito alla rottura del Trio, Massimo Lopez decide di intraprendere un carriera in solitaria consacrandosi, tra le altre cose, come imitatore al fianco di Maurizio Costanzo, all’epoca conduttore di Buona Domenica su Canale 5.

Parallelamente però ha sempre portato avanti la sua carriera di doppiatore di successo che lo ha portato sia sul grande che sul piccolo schermo. Celebre è ormai la sua interpretazione che presta la voce a Homer Simpson, dopo la prematura scomparsa della voce storica di Tonino Accolla.

Chi è Massimo Lopez: la vita privata

Non si hanno grandi notizie sulla vita privata di Massimo Lopez anche se per certo si può dire come il comico non abbia avuto matrimoni o figli. Le uniche informazioni a riguardo sembrano essere quelle rilasciate da Lopez al settimanale Chi dopo un principio di infarto risalente al 2017: “Ora devo ricordarmi di mantenere un punto di vista distaccato, di pensare a me e, soprattutto, alle cose fondamentali, quelle che appartengono alla sfera del cuore.

È come se avessi tradito il cuore e l’anima con la vita che faccio e tornare a questi valori significa apprezzare certe cose e relativizzare tutto il resto: la carriera, il lavoro, i rapporti buoni con le persone, il successo che è importante, ma non è la cosa più importante della vita”.

E soprattutto: “C’è qualcuno nel mio cuore, ed è importante che ci sia. Ma il mio cuore è spazioso, visto che ora contiene anche un pezzo di Puglia, vale a dire lo stent che mi è stato impiantato“.

Ad ottobre del 2020 aveva rivelato di essere positivo al Covid-19 con un video pubblicato sui social. Ora l’attore torna in tv dimostrando anche le sue buone condizioni di salute.