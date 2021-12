Jalisse esclusi dal Festival di Sanremo per la 25° volta consecutiva: duro sfogo dopo l’annuncio di Amadeus

TV e Spettacolo

È un duro sfogo quello che i Jalisse hanno voluto condividere con i fan sui propri canali social. Il duo artistico, infatti, è stato escluso dalla possibilità di partecipare al Festival di Sanremo per la 25° volta consecutiva. Dopo la storica vittoria nel 1997 con Fiumi di parole, non hanno più avuto modo di gareggiare nella kermesse e hanno così voluto lamentarsene su Instagram: “La famosa ripartenza non è per tutti“.

I Jalisse si sfogano sui social dopo l’annuncio di Amadeus

Amadeus ha ufficializzato la lista dei cantanti che concorreranno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma a inizio febbraio 2022.

Tuttavia le scelte del conduttore e direttore artistico, che sarà al timone della kermesse per il terzo anno consecutivo, non hanno accontentato tutti. Fra gli esclusi dall’elenco dei Big vi sono anche i Jalisse, duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che nuovamente saranno costretti a godersi il Festival da casa e non all’Ariston.

“Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo“: così i Jalisse hanno iniziato il loro lungo sfogo su Instagram contro le scelte di Amadeus.

Il duo artistico ha anche ricordato il numero di volte in cui la propria candidatura non è stata accolta: “Oggi sono 25 i #brani e 25 le #esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone“. Per poi rivolgere un duro attacco alla kermesse: “La famosa #ripartenza non è per tutti; noi #Jalisse non abbiamo spazio sul #pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni“.

Jalisse esclusi dal Festival di Sanremo per la 25° volta consecutiva

È proprio questo quello che ci manca è il titolo della canzone che i Jalisse avrebbero voluto portare al Festival di Sanremo 2022.

Tuttavia, anche questa volta, non rientrano nella lista dei Big, addirittura per la 25° volta consecutiva. La loro storia con la kermesse canora è iniziata nel lontano 1997, anno della loro prima ed unica vittoria con il celeberrimo brano Fiumi di parole. Nel medesimo anno il duo prese parte anche all’Eurovision Song Contest, piazzandosi al quarto posto.

Una piccola rivincita era arrivata la scorsa primavera, quando i Jalisse inviarono una email a Sergio Mattarella in cui lo invitarono ad ascoltare il loro ultimo disco.

E il Presidente della Repubblica rispose inviando loro una lettera in cui si diceva interessato ad ascoltare il loro lavoro discografico. Una piccola soddisfazione in mezzo a tante delusioni “sanremesi”.