Festival di Sanremo, Amadeus annuncia i nomi dei 22 big in gara: ci sono Morandi, Elisa e Ranieri. La lista completa

Il Festival di Sanremo è alle porte. Dall’1 al 5 febbraio infatti la città di Sanremo di prepara ad accogliere al Teatro Ariston la settantaduesima edizione del festival della canzone italiana. Per il terzo anno consecutivo alla conduzione torna Amadeus affiancato da Fiorello.

Ancora però non è dato sapere chi saranno le madrine che accompagneranno il conduttore e il direttore artistico nelle 5 serate. Dicembre si sa, è il mese delle sorprese. Il 15 dicembre su Rai1 in prima serata dal Casinò di Sanremo scopriremo i due giovani che di diritto passeranno nella categoria big a febbraio. Oggi invece, con un annuncio a sorpresa da parte di Amadeus, è stato svelato il cast del Festival di Sanremo 2022!

Festival di Sanremo 2022, i 22 big in gara!

Ecco chi saranno i 22 big in gara al Festival di Sanremo 2022 pronti a calcare il palco del Teatro Ariston!

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Noemi

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Highsnob e Hu

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

La decisione della Rai sul cambio di regolamento

L’annuncio dei Big in gara è arrivato con grande anticipo rispetto al previsto. Gli scorsi anni i concorrenti che avrebbero preso parte alla kermesse venivano annunciati o durante la finale di Sanremo Giovani o durante l’estrazione della lotteria Italia. Quest’anno la Direzione di Rai Uno, come da comunicato: “Avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo ‘Modifiche e/o integrazioni al Regolamento’ dedel capitolo/paragrafo ‘Disposizioni generali e finali’, procede alle seguenti modifica del Regolamento stesso: Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021“.

Resta però valido l’impegno “Per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo“.

Come seguire il festival: tv e on demand

Tutte le serate del festival saranno visibili in Eurovisione attraverso il canale Rai Italia mentre nel nostro Paese l’appuntamento sarà sulla prima rete di Stato, Rai1.

Le singole esibizioni e le clip serata per serata saranno visibili sul sito e sull’app di Rai Play.