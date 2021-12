Festival di Sanremo 2022: i primi nomi dei Big in gara. Chi dovrebbe prendere parte alla gara

Programmi TV

Il mese di febbraio 2021 si avvicina sempre più e con esso anche la prossima edizione del Festival di Sanremo 2022. L’Amadeus Ter andrà in onda nella prima settimana di febbraio e metterà in scena un gara senza esclusione di colpi tra i 22 grandi della musica italiana, ai quali si aggiungeranno i 2 vincitori del contest di Sanremo Giovani, tutti candidati alla successione dei Maneskin davanti ad una platea in sala che per fortuna dovrebbe essere nuovamente gremita. Proprio la kermesse per i più giovani che si terrà il 15 dicembre 2021 svelerà il cast completo di cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston nei 5 giorni della gara.

In attesa di scoprire i nomi ufficiali dei partecipanti nella speciale serata di metà dicembre, iniziano a circolare con insistenza i nomi dei papabili concorrenti in gara con alcune succose indiscrezioni che darebbero per certo i primi 16 nomi. Scopriamo di chi stiamo parlando.

Festival di Sanremo 2022: svelati i primi 16 partecipanti? Le indiscrezioni

In attesa di scoprire in maniera ufficiale il cast composto dai 24 artisti che si sfideranno nel prossimo Festival di Sanremo 2022, iniziano a circolare con una certa insistenza i primi nomi degli artisti che dovrebbero prendere parte alla prossima gara che non solo eleggerà il prossimo vincitore ma indicherà anche chi dovrà essere a difendere in casa a Torino il titolo dell’EuroVision Song Contest conquistato in grande stile dai Maneskin.

Ci ha pensato il settimanale di Chi ad agitare le acque ed a far salire il fermento dei tanti fan, da oramai qualche mese in attesa della serata del 15 dicembre che svelerà il cast completo dei cantanti in gara. Stando alle indiscrezioni della rivista, verrebbero confermate le voci che circolavano già qualche tempo fa su Gianni Morandi insieme alle succose indiscrezioni del ritorno sul palco di Elisa, oltre a quelli di Emma e di Donatella Rettore, già ospite della scorsa edizione, ed i debutti di alcuni idoli dei giovanissimi come Rkomi ed Ariete.

Ecco la lista dei nomi che dovremmo vedere sul palco del Teatro Ariston di Sanremo:

Emma;

Elisa;

Gianni Morandi;

Donatella Rettore;

Fabrizio Moro;

Ariete;

BoomDaBash;

Le Vibrazioni;

Rkomi;

Orchestraccia;

Giusy Ferreri;

Aka7even;

Il Tre;

Giovanni Caccamo;

Eugenio in Via di Gioia;

Tecla con Alfa.

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2022

L’attesa per la 72esima edizione del Festival di Sanremo cresce giorno dopo giorno con gli appassionati di musica italiana che hanno segnato in calendario l’appuntamento con Rai1 per il prossimo 2022. La kermesse si terrà infatti in diretta in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica a partire da martedì 1 febbraio 2022 fino a sabato 5 febbraio 2022.