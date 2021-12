Braven – Il coraggioso: il film con il divo Jason Momoa arriva in onda su Italia1. Cast e trama

TV e Spettacolo

Jason Momoa è un taglialegna pronto a tutto pur di metter in salvo la sua famiglia messa sotto scacco da una banda di malviventi intenti a recuperare il loro carico di droga che hanno nascosto nella baita della sua famiglia.

Lunedì 6 dicembre 2021 arriva in televisione un intenso action thriller interpretato dall’amato divo tutto muscoli Jason Momoa. L’attore è qui un tranquillo taglialegna di nome Joe Braven che sperava di passare una tranquilla giornata di relax nella baita del padre duramente ammalato ma dovrà fare i conti con dei trafficanti di droga che proprio lì hanno nascosto una ingente quantità di droga. La pellicola Braven – Il coraggioso va in onda in prima serata su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama completa, le curiosità ed il cast del film.

Braven – Il coraggioso: il cast e le curiosità del film

Braven – Il coraggioso (da solo titolo di Braven in lingua originale) è una pellicola del 2018 diretta da Lin Oeding, conosciuto regista e coordinatore di stuntman americano molto attivo sui set hollywoodiani.

Il protagonista della trama è Jason Momoa, interprete statunitense divenuto famoso in tutto il mondo per la sua interpretazione del personaggio di Aquaman nell’universo cinematografico della DC Comics. Al suo fianco compaiono i conosciuti interpreti Stephen Lang e Garret Dillahunt, oltre ai meno noti Zahn McClarnon, Jill Wagner, Brendan Fletcher.

Braven – Il coraggioso: la trama della pellicola

Joe Brave è un taglialegna di una tranquilla cittadina vicina al Canada che passa il suo tempo diviso tra il suo lavoro molto duro e la famiglia che ama molto.

Per predersi cura del padre, gravemente malato, decide di andare con tutta la sua famiglia al seguito proprio dove il padre soggiorna da sola. L’intenzione sarà quella di passare del tempo con lui nella baita di montagna, isolata da tutti e da tutto, che crede essere un paradiso immerso nella neve.

La situazione però non sarà così facile dato che senza che nessuno lo sapesse proprio in quel luogo sperduto dal mondo una banda di pericolosi trafficanti di droga ha nascosto lì un ingente carico. A Joe il compito di mettere in salvo tutta la sua famiglia e consegnare alle autorità i malviventi.