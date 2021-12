Carlo Conti, la sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno. Il conduttore in diretta tv

Gossip

Antonella Clerici festeggia i suoi 58 anni in grande, a È sempre mezzogiorno tante emozioni, tra grandi ritorni in studio e sorprese, c'è anche una torta gigante.

Compleanno ricco di auguri e affetto per Antonella Clerici, la conduttrice oggi ha ricevuto una sorpresa in diretta dall’amico e collega Carlo Conti, e non solo, nel corso di È sempre mezzogiorno sono stati in tanti a farle gli auguri con tanto di torta gigante.

La sorpresa di Carlo Conti ad Antonella Clerici

Compleanno indimenticabile per Antonella Clerici, complice anche la sorpresa di Carlo Conti alla conduttrice che ha fatto una comparsata in diretta. Clerici commossa ha ringraziato il collega e insieme hanno ricordato quando, nel 2017, a farle la sorpresa insieme a lui c’era anche Fabrizio Frizzi.

Un’apparizione a seguito dell’ischemia che lo aveva colpito solo due mesi prima, una delle ultime prima della morte avvenuta nel 2018.

Nel chiacchierare con Carlo Conti, Antonella Clerici si è commossa ricordando quel momento. “Io e Fabrizio ti abbiamo fatto una sorpresa e oggi te l’ho rifatta” ha detto Conti, aggiungendo “È un modo per dirti quanto ti voglio bene, sei una persona vera e meravigliosa, sei la mia sorellina“.

Commossa, Antonella Clerici ha risposto: “Mi hai ricordato un momento sempre presente nel giorno del mio compleanno, la speranza che avevamo quando hai fatto irruzione nello studio con Fabrizio.

Ora siamo rimasti io e te ma cementiamo tanto questo affetto reciproco, grazie, sei mio fratello”.

Il post di ringraziamenti Antonella Clerici su Instagram

Antonella Clerici ha poi condiviso su Instagram un post con tutte le foto di questa giornata, ringraziando tutti coloro che le sono state vicino e non solo.

“Grazie a tutti per gli auguri, i messaggi, le dimostrazioni di affetto in questo giorno per me speciale. È stato bellissimo passare il compleanno in diretta con voi assieme a tutta la famiglia di È sempre mezzogiorno“.

Antonella Clerici ha poi espresso la sua felicità nell’aver rivisto una persona a lei molto cara: “Che gioia rivedere la mia seconda ‘mamma’ Anna Moroni ed essere collegata con ol mio ‘fratellone’ Carlo Conti“.