Chi è Antonella Clerici: dalla conduzione della Prova del Cuoco all’esperienza di The Voice Senior

Antonella Clerici è una delle conduttrici più famose della televisione nazionale. La sua esperienza in tv l'ha vista al timone di molti programmi di cucina, di musica e non solo.

Una delle personalità più amate della televisione nazionale è la conduttrice Antonella Clerici, volto noto del grande schermo. Nel corso degli anni è riuscita ad entrare nelle case degli italiani conquistando sempre più affetto da parte del suo pubblico. Per anni la Prova del cuoco è stato un appuntamento fisso quotidiano, mentre recentemente abbiamo avuto modo di conoscerla in nuove vesti, con programmi come The Voice Senior e È sempre mezzogiorno.

Esordi e carriera di Antonella Clerici: i primi passi verso la conduzione

Antonella Clerici nasce il 6 dicembre 1963 a Legnano e, attualmente, ha 58 anni.

Il suo sogno di diventare magistrato la porta a conseguire la laurea in giurisprudenza, ma il destino ha per lei in serbo ben altro. Antonella esordisce in televisione come annunciatrice per la rete Telereporter, passando poi in Rai, arrivando ad affiancare Luca Giurato nel famoso programma Unomattina. La notorietà della Clerici raggiunge il suo apice quando conduce, tra il 2000 e il 2018, il programma culinario La prova del cuoco, che ottiene grande successo su Rai1.

Nel 2005 affiancherà l’altrettanto conduttore, Paolo Bonolis, al Festival di Sanremo.

Antonella Clerici e il 2021: The Voice Senior e È sempre mezzogiorno

L’anno che sta per terminare è stato, per Antonella, davvero pieno di sorprese e di successi, che hanno sottolineato, ancora una volta la sua bravura e il suo talento televisivo. Su Rai1 ha avuto ottimi riscontri il programma da lei condotto È sempre mezzogiorno, che tratta sempre di cucina e tiene compagnia alle famiglie italiane. Anche la musica ha accompagnato la conduttrice durante questo anno. Antonella è infatti ritornata a condurre la seconda edizione di The Voice Senior, dove aspiranti cantanti si sfidano a suon di note e accordi.

Vita privata di Antonella Clerici: amore e sentimenti al di fuori del lavoro

Antonella Clerici ha avuto diverse storie d’amore, alcune delle quali molto note e chiaccheirate. Dopo la relazione con il famoso conduttore Massimo Giletti, nel 1989 si sposa con il giocatore di pallacanestro, Giuseppe Motta: la relazione durerà 2 anni. Il secondo matrimonio ha luogo a New York con Sergio Cossa, produttore discografico di successo. Terminata anche questa relazione, la Clerici si fidanza con l’animatore turistico Eddy Martens, con il quale ha una figlia di nome Maelle.

Dopo qualche tempo, la conduttrice e Martens si lasciano e, attualmente, la Clerici sembrerebbe aver ritrovato l’amore al fianco dell’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale convive in Piemonte.