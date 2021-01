Da qualche mese, Antonella Clerici è tornata a fare compagnia ai telespettatori di Rai 1, con il suo nuovo programma “È sempre mezzogiorno”. Dopo un lungo periodo di stop, infatti, la conduttrice è tornata alla guida di un programma tutto nuovo, con gossip, fatti del giorno e golose ricette. Nonostante gli impegni, Antonella trova sempre il tempo per stare con la sua famiglia e per sfogliare gli album dei ricordi. Proprio in queste ore, Antonella ha postato una foto che ha fatto sciogliere i cuori di amici e fan.

Maelle, la figlia di Antonella Clerici

Il 21 febbraio 2009, Antonella è diventata mamma di Maelle, avuta con l’allora compagno Eddy Martens, originario della Repubblica Democratica del Congo e conosciuto in Marocco nel 2006.

I due si sono separati nel 2016 e la conduttrice dice che l’uomo è molto presente nella vita della figlia, che sembra aver preso da lui alcuni lati del suo carattere. Maelle compirà a breve 12 anni e Antonella non manca di ricordare con affetto gli anni in cui era ancora più piccola.

Il tenero scatto su Instagram

Proprio in queste ore, la Clerici ha condiviso sul suo profilo Instagram una dolcissima fotografia di Maelle, presa direttamente dall’album dei ricordi.

“Qualche anno fa…”, ha scritto nostalgica la conduttrice. Nello scatto si vede, infatti, una mini-Maelle mentre corre verso l’obiettivo della fotocamera. La sua folta chioma è tenuta ferma in un’acconciatura, che non evita però a qualche riccio ribelle di sfuggire qua e là, rendendola ancora più tenera.

A ciò si aggiunge ancora il simpatico sorriso sul suo volto, che sembra proprio aver conquistato l’approvazione dei follower della mamma, fra i quali non mancano ovviamente alcuni colleghi.

Fra commenti e cuoricini, infatti, si trovano i nomi di Mara Venier, Sonia Bruganelli, Giovanni Ciacci, Andrea Mainardi e Chiara Galiazzo.

Le dediche di Antonella Clerici alla figlia Maelle

“Mi sembra ieri quando le cambiavo il pannolino e ora al mattino per andare a scuola vuol fare tutto da sola”, raccontava la conduttrice, appena un anno fa, ripensando alla primissima infanzia della figlia. Crescendo, raccontava la Clerici, la bambina sta diventando una vera e propria “donnina”, con la necessità di avere i suoi spazi.

Una riservatezza, quella di Maelle, che sembrerebbe essere stata ereditata da un’altra figura fondamentale nella sua vita. “Lei tende a tenersi tutto dentro, proprio come il padre”, diceva infatti Antonella, giusto qualche tempo fa.

Non è solo il carattere di Maelle a far capire alla mamma che oramai non è più una bambina. Quest’estate, infatti, la Clerici ha pubblicato una foto dei lunghissimi capelli della ragazzina, destando lo stupore dei fan. “Piccole donne crescono” scriveva Antonella in quell’occasione, mostrando i ricci della figlia, davvero somiglianti ai suoi.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, infine, la conduttrice ha dovuto imbattersi in un nuovo importantissimo traguardo nella vita della figlia. A settembre, infatti, Maelle ha iniziato la prima media. La mamma non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha postato una sua foto, con lo zaino in spalla. “Entri bambina uscirai adulta” le parole di Antonella, per augurarle un “buon nuovo inizio”.

Il compleanno di Maelle

Manca meno di un mese al compleanno di Maelle. Lo scorso anno, la mamma le aveva dedicato un affettuoso scatto su Instagram. L’immagine del loro abbraccio aveva scatenato come sempre la reazione dei follower e degli amici di Antonella, che commentava: “sembra ieri e sono già passati 11 anni”.

Chissà se anche quest’anno la Clerici commuoverà nuovamente i suoi fan con gli speciali auguri a Maelle… Non resta che attendere ancora un po’, per scoprirlo!

