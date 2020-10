Tra qualche sorpresa e qualche canzone, Antonella Clerici se la spassa in quel di È sempre mezzogiorno, il suo nuovissimo cooking show con il quale è tornata sotto le luci dei riflettori dopo una lunga assenza e una pausa dopo l’esperienza ultra decennale in quel de La Prova del Cuoco. E proprio in quel del cooking show la Clerici si è lasciata andare ad intime confessioni sul passato e sull’eventualità di un matrimonio in futuro.

Antonella Clerici, il “fuori programma” a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici è tornata a spadroneggiare in Rai al timone di un programma tutto suo come, già si poteva ipotizzare dopo la lunga pausa, sta già riscuotendo successo.

È sempre mezzogiorno ha ridato nuova linfa alla conduttrice Rai che è tornata quotidianamente a barcamenarsi tra ricette e sorprese. Proprio come quella di oggi dove a fare una vera e propria “carrambata” sono stati Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, improvvisamente colleganti con lo studio della Clerici per portare ilarità.

Clerici, la verità sul matrimonio in futuro

Ma non sono le sorprese quelle che interessano qui, in questo contesto.

Ad attirare l’attenzione è stata infatti non tanto una sorpresa quanto più una confessione sgattaiolata fuori probabilmente per caso, un fuori copione da cronaca rosa. Mentre qualche giorno fa la Clerici chiacchierava al telefono con una telespettatrice, la conduttrice si è infatti lasciata scappare qualche dichiarazione sul matrimonio. “Non voglio sposarmi, ho già dato – ha ammesso la Clerici – Basta così. Non si sa mai nella vita, mai dire mai, però devo dire non è nei miei pensieri al momento“. Così, tra una battuta e l’altra, la Clerici sembra aver lasciato intendere che non ci sono fiori d’arancio in vista per lei sebbene da tempo si discorra sull’eventualità delle nozze per lei.

Un gossip così, sfumato col vino.

E mentre c’è chi non pensa all’abito da sposa c’è chi invece, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip come Myriam Catania, dovrà pensarci. Scopri di più sulla proposta di matrimonio urlata fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia.

