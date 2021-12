Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: la coppia parla della loro attrazione

Grande Fratello

Continua l’attrazione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip. I focosi baci degli ultimi giorni animano il dibattito nella puntata di questa sera, con i due concorrenti che parlano del rapporto che stanno pian piano costruendo. Se la ragazza parla di attrazione fisica e nulla più, l’imprenditore vorrebbe invece approfondire una conoscenza legata anche alle chiacchierate e ai momenti di condivisione.

Sophie Codegoni e l’attrazione per Gianmaria: “Anche senza parrucca“

Al Grande Fratello Vip va in scena un divertente dibattito sulla passione sbocciata tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Negli ultimi giorni la coppia è stata travolta da un attrazione fisica evidentissima, tra focosi baci in bocca e momenti di intimità sotto le coperte. Alfonso Signorini è intenzionato a fare luce sulla questione, soffermandosi anche sul gioco della “doppia identità” messo in mostra da Sophie. La ragazza, infatti, si è spesso lasciata andare alla passione con Gianmaria indossando una lunga parrucca bionda.

“Il gioco della parrucca è un gioco, ma quello che faccio con la parrucca lo farei anche senza“: confessa la Codegoni senza mezzi termini, segno di una vera attrazione fisica anche senza il gioco della doppia identità.

E, a seguire, spiega come a tale attrazione fisica non faccia mai seguito un’attrazione mentale: “È un rapporto molto particolare tra noi. Ho una attrazione a livello fisico, ma non riusciamo a metterci lì e iniziare a fare una chiacchierata. Non so se è timidezza“. E spiega: “In quei momenti sto bene con lui, ma non mi scatta quella cosa in più“.

Gianmaria rassicura Sophie: “In questo momento non c’è niente di male“

Dall’altro lato Gianmaria Antinolfi appare coinvolto appieno da Sophie Codegoni, fisicamente e mentalmente: “In questi giorni ci stiamo avvicinando e stiamo provando a parlare.

Mi piacerebbe anche che parlassimo del nulla, perché faccio discorsi con tutti loro tranne che con lei“. E, in riferimento agli appassionati baci con la ragazza, afferma ironicamente: “In quelle situazioni non sono per niente timido“.

Sophie Codegoni, in riferimento al futuro del loro rapporto, mette le cose in chiaro ponendosi dubbi: “A volte ho paura di far soffrire altre persone. So che lui è uno step più alto rispetto a me, quindi ho sempre paura di avvicinarmi ed illuderlo“.

Ma il ragazzo ci tiene a rasserenarla e ad invitarla a godersi questa attrazione senza porsi troppi problemi: “Stai tranquilla. Giochiamo, divertiamoci, parliamo: perché in questo non c’è niente di male, è una cosa bellissima“.