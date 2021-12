Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sempre più vicini: lungo bacio in bocca al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip esplode sempre di più la passione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Galeotta è stata una serata nella Casa tra musica e divertimento, con la coppia che ha dato il via ad un lungo ed intenso bacio in bocca protrattosi per numerosi secondi. Divertente la reazione degli altri concorrenti, che stavano osservando la scena: il video.

Gianmaria e Sophie: lungo bacio in bocca nella Casa

La Casa del Grande Fratello Vip ribolle di passione, con Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che danno seguito a quanto mostrato negli scorsi giorni.

Per l’imprenditore napoletano e l’ex tronista di Uomini e donne è ormai difficile trattenersi, come accaduto nel corso di una serata di festa e divertimento tra le mura di Cinecittà.

I due coinquilini, come mostra un video condiviso sul profilo Instagram del reality, si sono infatti lasciati andare ad un lungo ed appassionato bacio in bocca. Lui con la maglia semi-sbottonata, lei con una lunga parrucca bionda in testa, Sophie e Gianmaria non hanno resistito alle tentazioni. Divertente la reazione degli altri coinquilini, che in quel momento stavano assistendo alla scena da lontano.

Al termine del bacio la coppia si è girata ed ha visto numerosi occhi addosso a loro che, dal salone, li stavano osservando. Il video è stato condiviso sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip.

Gianmaria e Sophie: grande passione e attrazione fisica

È ormai cosa nota che tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ci sia grande passione e un’attrazione fisica non indifferente.

Con buona pace di quella incompatibilità caratteriale tanto decantata dalla ragazza, e che l’ha spesso portata a distaccarsi da lui e dai suoi comportamenti.

Il principio di questi appassionati istanti l’uno al fianco dell’altra risale a pochi giorni fa. Galeotta, in quel caso, è stata un’altra festa tenutasi nella Casa, al termine della quale la coppia si è ritrovata a letto e, sotto le coperte, si è lasciata andare al primo bollente bacio.

Dopo le vicende “amorose” di Alex Belli e Soleil Sorge, che tuttavia in questi giorni stanno riscontrando problemi, nella Casa di Cinecittà potrebbe essere nata una nuova coppia.