Il padre di Laura Pausini partecipa a The Voice Senior, la reazione della cantante dopo l’esibizione: il post

Programmi TV

Fabrizio Pausini, padre di Laura Pausini, è un concorrente di The Voice Senior. Il talento ha raccontato la sua passione per la musica e il motivo della sua partecipazione.

The Voice Senior, talent show canoro della Rai, sorprende il pubblico con esibizioni musicali sensazionali. Anche i giudici, chiamati a dire la loro sulle esibizioni musicali, intrattengono il pubblico con ironia e simpatia. Quest’anno tra i giurati anche un’illustre nuova arrivata: Orietta Berti, che ha preso il posto occupato lo scorso anno da Al Bano e Jasmine Carrisi.

Nell’ultima puntata, il talent show, ha stupito anche grazie alla partecipazione di un illustre concorrente, che ha deciso di sottoporsi al giudizio dei giudici.

Fabrizio Pausini, padre di Laura Pausini, si è esibito a The Voice Senior.

The Voice Senior: l’esibizione del padre di Laura Pausini

A The Voice Senior si è esibito il padre di Laura Pausini: “Mi chiamo Fabrizio… Pausini… Io sono cantante, bassista, sono diplomato in fisarmonica ma non la suono da quando avevo dodici, tredici anni. Me la regalò mio padre“.

Il talento ha convinto i giudici, tanto da essere conteso tra tutti e quattro i giurati. Alla fine Fabrizio Pausini ha scelto di essere seguito da Gigi D’Alessio: “Non vorrei scontentare nessuno ma purtroppo ne devo scegliere uno… Scelgo Gigi“.

Il padre della famosa cantante ha rivelato che Laura fosse già a conoscenza della sua partecipazione nel programma televisivo: “Laura lo sa, lo sanno tutti, non sono in incognita“. La cantante ha commentato l’esibizione del padre con un post condiviso sul suo account Instagram: “Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te! In bocca al lupo! Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia“.

Fabrizio Pausini si racconta a The Voice Senior

Fabrizio Pausini a The Voice Senior verrà seguito da Gigi D’Alessio. Il padre di Laura Pausini ha raccontato la sua passione per la musica, come riportato da Il Resto del Carlino: “Tutto iniziò a 8 anni con una fisarmonica regalata da mio babboUn giorno mi contattò in maestro Pino Novelli, voleva fare un’audizione perché stava facendo l’orchestra nuova.

E da lì sono partito per la professione dal primo di aprile 1962. Ho sempre voluto fare il musicista. E quella vita ho fatto, era il massimo per me. Ho fatto balere, club, piazza, tutto, ho girato tutto il mondo“.

Fabrizio Pausini ha spiegato anche il motivo che l’ha portato a decidere di partecipare al talent show: “L’anno scorso con la prima edizione di The Voice Senior i miei nipotini si divertivano da matti e quindi quest’anno mi hanno chiesto di venire.

E così ho deciso di venire per questo motivo“.