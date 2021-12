Nicola Pisu cena al ristorante dell’ex fidanzato di Miriana Trevisan: lo scatto insieme a lui su Instagram

Grande Fratello

Nicola Pisu torna a far parlare di sé dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip. L'ex concorrente ha infatti cenato in un ristorante romano di proprietà di Vito Fiusco, nientemeno che ex concorrente di Miriana Trevisan.

Nicola Pisu continua a far parlare di sé nonostante la fine della sua avventura al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente ha infatti preso parte ad una cena in un ristorante di Roma, di proprietà nientemeno che dell’ex compagno di Miriana Trevisan. Sui social il ristoratore ha condiviso una foto su Instagram, taggando il figlio di Patrizia Mirigliani e rivolgendogli un’ironica frase.

Nicola Pisu al ristorante dell’ex di Miriana Trevisan: lo scatto

Il rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan continua a far parlare di sé anche oltre le mura di Cinecittà.

Il concorrente, eliminato poche settimane fa dal reality, ha di fatto interrotto ogni tipo di legame con la showgirl dopo i contrasti tra le mura della Casa. Ma, come un scherzo del destino, il filo che li unisce di fatto non si è mai spezzato. È una foto, in particolare, ad aver destato la curiosità e l’interesse dei più attenti utenti dei social e del web. Il figlio di Patrizia Mirigliani, infatti, è stato beccato a cena in un noto ristorante nel centro di Roma di proprietà di Vito Fiusco. Non è una persona qualunque, bensì l’ex fidanzato di Miriana Trevisan.

Il loro rapporto, come da lui rivelato, si era interrotto poche settimane prima dell’ingresso della showgirl nella Casa del Grande Fratello Vip.

Vito Fiusco ha voluto condividere una foto sulle sue Instagram story, taggando Nicola Pisu e rivolgendogli la seguente frase: “Gli do due dritteee“. Il riferimento alla naufragata storia con Miriana a Cinecittà è abbastanza palese, così come appare evidente l’intento ironico di questo “consiglio” che ha voluto offrire al giovane ex gieffino.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan: fine di un’amicizia al Grande Fratello Vip

Riaffiora così ora il turbolento rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan instaurato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Inizialmente la coppia si è fatta coinvolgere dai sentimenti, lasciandosi andare con trasporto a baci, coccole e abbracci. Se il figlio di Patrizia Mirigliani ha sin da subito ammesso di provare un forte sentimento, l’ex ragazza di Non è la Rai ha invece sin da subito parlato di forte attrazione fisica ma nulla più. Una divergenza di intenti che ha portato, ben presto, alla rottura.

Miriana Trevisan ha gradualmente preso le distanze dal ragazzo che, dal canto suo, l’ha accusata di averlo illuso.

Il naufragio del loro rapporto si è verificato nell’ultima settimana di permanenza di Nicola nella Casa, prima dell’eliminazione dal gioco.