Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 dicembre: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 6 al 12 dicembre

Oroscopo per la settimana dal 6 al 12 dicembre per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Cari nati sotto il segno dell’Ariete, da questa settimana sembra aprirsi un ottimo momento per voi, nel quale potrete, piano piano e con i giusti e necessari sforzi, recuperare in tutti quei campi in cui avete tentennato nell’ultimo periodo. L’inizio della settimana sarà, però, particolarmente tedioso, tenete duro almeno fino a giovedì!

Oroscopo Toro

Amici del Toro, quella che attende voi sembra essere una settimana veramente molto importante e vantaggiosa, anche se in parecchi momenti vi troverete a discutere di questioni economiche e soldi. Nulla di grave, ma forse prestissimo dovrete affrontare un’ingente spesa per sistemare un problema. Tra qualche giorno venere sarà in splendida forma!

Oroscopo Gemelli

Amici dei Gemelli, questa sembra essere una settimana colpita da una vostra notevole confusione in pressoché qualunque campo, specialmente da giovedì in poi.

Secondo Paolo Fox in alcuni momenti potreste anche sentirvi troppo stanchi, ma non per questo meno invogliati ad impegnarvi e a star dietro ad un grandissimo numero di cose!

Oroscopo Cancro

Carissimi Cancro, occhio alla vostra settimana, ma anche alle prossime perché per parecchio tempo dovrete fare i conti con una fastidiosa opposizione di Venere, almeno fino a marzo. In amore avete le idee veramente molto confuse in questo periodo, ma magari è meglio tenere i dubbi per voi piuttosto che sollevarli e finire a litigare.

Oroscopo Leone

Una settimana, almeno secondo le letture di Paolo Fox, veramente entusiasmante per l’amore sembra attendere voi carissimi amici del Leone! Voi single, soprattutto, potrete provare nuovamente un sentimento che da tempo avete messo nel cassetto, rispolveratelo! Ora è anche importante che vi diate molto da fare sul lavoro, la primavera sarà ottima!

Oroscopo Vergine

Cari nati sotto il segno della Vergine, questa vostra settimana sarà piena di piccoli e grandi dubbi, specialmente a parte di mercoledì o giovedì.

Cercate di non rimettere in discussione tutti gli aspetti della vostra vita, potreste finire per pentirvi di scelte prese con troppo impeto. Occhio alle questioni economiche, prestissimo diventeranno problemi.

Oroscopo Bilancia

Una settimana decisamente buona, pressoché sotto tutti i punti di vista, sembra rallegrare voi amici della Bilancia, approfittatene! Vi troverete davanti a numerose novità emozionanti, con sviluppi a tratti imprevedibili e che vi metteranno veramente in ottime posizioni in futuro! L’amore, tra tutto, sembra essere maggiormente favorito!

Oroscopo Scorpione

Cari amici dello Scorpione, questa sarà una settimana interessata da una vostra notevole forza interiore, con Marte completamente dalla vostra parte! Sempre il pianeta rosso, però, sembra volervi far dire un paio di cose sbagliate, nel modo sbagliato e forse anche alle persone sbagliate, rovinando un pochino un qualche vostro rapporto.

Oroscopo Sagittario

Carissimi amici nati sotto il Sagittario, la vostra settimana sarà interessata da una grandissima fortuna, anche se forse non inizierà nel migliore dei modi. A conti fatti, però, secondo le letture di Paolo Fox degli astri e dei loro transiti, potrete sentirvi veramente molto felici e tranquilli in questo periodo ottimo e rigenerante anche per sentimenti e l’amore!

Oroscopo Capricorno

Cari Capricorno, la settimana che sembra volervi attendere sarà leggermente problematica per voi, specialmente dal punto di vista delle relazioni che costellano il vostro cuore. Sentite l’esigenza di isolarvi dagli altri e potrebbe anche rivelarsi un’ottima idea! Da venerdì tutto migliora drasticamente, in vista di un buon fine settimana!

Oroscopo Acquario

Una settimana che sembra veramente essere all’insegna di numerosi cambiamenti per voi, cari amici dell’Acquario! Cercate di approfittarne soprattutto nel caso in cui vogliate attivamente cambiare qualcosa, potete riuscirci! Da martedì sembrate poter contare su delle fantastiche, nuove, conoscenza utilissime in amore!

Oroscopo Pesci

Amici dei Pesci, nel corso di questa settimana sembra veramente necessario che facciate tutto il possibile per superare alcune situazioni incerte che potrebbero presentarvisi. Secondo le letture fatte da Paolo Fox, infatti, sembrate potervi trovare a ripensare ad una qualche vostra decisione passata, magari trovandola scorretta e desiderando recuperare.

