Palinsesti Mediaset, le scelte sulle nuove fiction tv: torna Buongiorno, mamma! e molto altro

Serie TV - Fiction

Che Mediaset puntasse con forza sul format delle fiction è apparso chiaro da svariato tempo grazie all’ormai storico slot della prima serata del mercoledì di Canale 5 a confermare la ricca proposta di questo genere. Il pubblico ha risposto molto bene ai prodotti proposti durante l’ultimo l’anno e sembra proprio che le reti di Pier Silvio Berlusconi vogliano continuare su questa vincente andazzo. A dare credito a questa strategia ci ha pensato Daniele Cesarano, noto Head of Drama delle reti Mediaset, che durante una intervista ha confermato i piani rilanciando anche con una offerta ancora più ricca.

Mediaset contiuerà a puntare forte sulle fiction

Il pubblico italiano ha dimostrato di rispondere sempre presente alla proposta delle televisioni pieni di fiction tv e prodotti similari e quelli di Mediaset non è da meno. Gli ascolti fatti segnare da tali prodotti in particolare su Canale5 hanno ripagato per bene le scelte della rete che di certo non vuole lasciarsi sfuggire questa vincente.

Prodotti come Buongiorno, mamma!, Luce dei tuoi occhi o l’ultima Storia di una famiglia perbene hanno fatto segnare medie di share ben oltre le aspettative, confermando la scelta vincente dei vertici Mediaset.

E proprio in tal senso arrivano al settimanale Tivù le parole dell’Head Drama Daniele Ceserano, di fatto l’uomo che detta le linee sulle scelte di questo tipo di prodotti.

Il dirigente non solo ha confermato la voglia di Mediaset di continuare a produrre nuove fiction o il seguito di storie già esistenti ma anche posto l’accento su come l’offerta si possa ampliare, spiegando che: “Siamo lavorando su numeri un po’ più alti, 35-40 serate su Canale 5, mentre la quantità dei titoli sarà determinata dal formato.

In media direi tra i 6 e i 10 titoli”, riporta Davide Maggio.

Le fiction in arrivo sui canali Mediaset a partire dal prossimo inverno

A fare eco alle parole della branca drama di Mediaset le continue indiscrezioni che riportano cosa bolle in pentola per la messa in onda su Canale 5 nei prossimi mesi. Oltre all’atteso secondo capitolo di Buongiorno, mamma! sembra proprio che il materiale più succose sia rappresentato da importanti novità.

Insieme al nuovo progetto di Claudio Amendola, che dovrebbe prendere il nome de Il Patriarca, a rimpolpare l’offerta di fiction ci sarebbero anche nuovi titoli come Viola come il Mare, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, ed i progetti che vedrebbero impegnati in prima persona gli amati Sabrina Ferilli e Massimo Ranieri.