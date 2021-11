Claudio Amendola pronto a tornare su Canale 5 con una nuova serie: di cosa si tratta

Programmi TV

Claudio Amendola ha abituato il suo pubblico ad essere molto presente in televisione tra programmi e fiction che lo hanno spesso visto protagonista con un ruolo di rilievo. Una carriera lunga la sua spesso costellata da apparizioni televisive come nella recente avventura da giurato a Star in the Star, al fianco di Ilary Blasi su Canale5, a smascherare gli artisti camuffati dai grandi della musica. Presto l’attore dovrebbe però tornare al suo primo amore rappresentato dalla recitazione, con un nuovo progetto sotto forma di fiction che lo vedrà tornare nuovamente su Canale5.

Claudio Amendola protagonista di una fiction su Canale 5

Dopo l’avventura non tanto positiva per colpa del format di Star in the Star, che lo ha visto protagonista in qualità di giudice, Claudio Amendola è pronto a tornare in tv con una nuova serie.

La notizia rilanciata da Tv Sorrisi e Canzoni vede l’attore nel progetto dal nome Il patriarca, in cui dovrebbe interpretare un boss della malavita con una grave malattia che ne comprometterebbe la memoria. La nuova fiction, come annunciato, dovrebbe iniziare le proprie riprese a partire da questo mese di novembre e dovrebbe andare in onda verosimilmente il prossimo anno.

Intanto però dovrebbe cominciare a breve la terza stagione di Nero a metà che aveva conquistato il pubblico, in attesa di vederlo nei panni di un nuovo personaggio.

Claudio Amendola e la malattia della moglie Francesca Neri

Claudio Amendola aveva parlato nel mese di settembre della malattia che, dal 2015, tiene la moglie Francesca Neri lontana dal set. L’attore si era confidato a Verissimo: “Fa fatica, ma sta bene“, aveva raccontato, “Lotta, ha combattuto con se stessa, con il suo fisico e il suo corpo. Quando sei una persona molto intelligente, riesci a trovare anche nella malattia un motivo per cercare della forza per poi star bene.

Cerchi di capire perché“. Francesca Neri aveva poi spiegato di avere la cistite interstiziale cronica, che l’aveva portata a rimanere chiusa in una stanza buia di casa in compagnia esclusiva delle serie tv e del burraco online.