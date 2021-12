Alessandro Greco e Raffaella Carrà: la confessione a cuore aperto del conduttore

Gossip

Alessandro Greco è reduce dall’esperienza a Dolce Quiz, programma incentrato sulla pasticceria andato in onda nelle scorse settimane. Sul futuro del format è ancora presto per parlare e, in cuor suo, il conduttore ha ammesso di sperare che l’avvenire gli riservi un buone notizie. Negli ultimi anni infatti, la carriera è sempre più altalenante. Il conduttore ne parla a cuore aperto in un’intervista, dove racconta anche del forte legame con la diva Raffaella Carrà.

Alessandro Greco e il rapporto con Raffaella Carrà: “So che lei mi voleva bene”

Si è concluso lo scorso 27 novembre il primo capitolo della dolce favola di Alessandro Greco con Dolce Quiz, il programma incentrato sulla pasticceria di Rai2.

Lo storico presentatore della Rai spera di tornare presto con la seconda stagione del format, condiviso con l’esperto di pâtisserie Ernst Knam e la moglie Alessandra Mion Knam. Il presentatore si lascia andare ad una lunga chiacchierata con Vero TV, raccontando i ricordi legati alla sua carriera in tv. In particolare, il suo pensiero si è rivolto subito allo straordinario rapporto con Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio scorso.

In più occasioni il presentatore ha collaborato al fianco della storica conduttrice di Carramba.

“Abbiamo collaborato insieme a Carramba, che sorpresa! Agli inizi, quando la incontravo, facevo fatica a stare davanti a lei. Avevo quasi un timore reverenziale ma poi è nato un meraviglioso rapporto” ha ammesso. Le parole del presentatore sono ricche di affetto e lasciano intendere tutta la stima che il presentatore ha sempre avuto nei confronti dell’attrice: “Mi manca poter contare su Raffaella, so che lei mi voleva bene“.

Alessandro Greco, uno splendido legame con il pubblico: “Non mi ha mai abbandonato”

Per Alessandro Greco quello con Dolce Quiz è un ritorno emozionante.

L’amara delusione per non aver potuto continuare Zero e lode! nel 2018 ha finalmente avuto la sua rivincita. Ne ha parlato a cuore aperto a TV sorrisi e canzoni qualche tempo fa. “Era un programma che costava pochissimo e ha avuto un grande successo” ha spiegato a proposito del programma. “Mi è dispiaciuto molto, grazie a Zero e lode! Si era ricreato il rapporto quotidiano con il pubblico” ha spiegato. Nonostante la carriera altalenante degli ultimi tempi, il pubblico non ha mai smesso di seguirlo e sostenerlo anche durante i periodi off lontano dallo schermo: “Il pubblico non mi ha mai abbandonato, ogni volta che mi rintraccia da qualche parte i riscontri sono lusinghieri” commenta il 49enne.

Alessandro Greco, un successo clamoroso con Dolce Quiz

Conclusa l’esperienza a Dolce Quiz, Alessandro Greco fa un bilancio sul programma. Il format dedicato alla pasticceria ha riscosso ottime audience e sono stati più di 300 mila i telespettatori connessi nel corso delle 6 puntante. “Sono contento che il pubblico abbia gradito: dopo quello che abbiamo passato, ci voleva un happening così, in cui ci si riunisce, si gioca e ci si fa compagnia con l’elemento più coccoloso e gratificante che ci sia, il dolce“, racconta tra le pagine di Leggo.

Nonostante gli ottimi risultati, è ancora presto per tirare un sospiro di sollievo. Il destino di Dolce Quiz è comunque incerto e attualmente non c’è nessuna conferma per la seconda stagione.