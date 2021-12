Il Collegio 6 anticipazioni: la sesta puntata del docu-reality. Su Rai 2 ci si prepara agli esami

Programmi TV

La sesta puntata dell'apprezzato docu-reality va in onda martedì 7 dicembre 2021 per svelare le nuove vicende dei ragazzi più irrequieti della televisione italiana.

Torna in onda il docu-reality di Rai2 che narra le vicende immerse nel 1977 di una classe di adolescente poco avvezzi alla mancanza di tecnologia. A distanza di una settimana ritornano a fare compagnia all’attento pubblico del canale gli ormai conosciuti protagonisti de Il Collegio 6. Una nuova occasione per scoprire il proseguio delle loro vicissitudini nella nuova puntata della trasmissione che va in onda martedì 7 dicembre 2021. Tutto quello che c’è da sapere sulla sesta puntata de Il Collegio 6 in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa.

Il Collegio 6: la sesta puntata in onda su Rai2

Il docu-reality più apprezzato dalle giovani generazioni di italiani torna su Rai 2 martedì 7 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa sempre sul secondo canale della televisione pubblica.

Le vicende degli alunni del collegio più spiato d’Italia tornano a fare compagnia al pubblico con la sesta puntata di stagione dove a farla da padrone è il collegio di Anagni riportato alle atmosfere del 1977.

I telespettatori della trasmissione che non riusciranno a seguire l’appuntamento in diretta sul canale della televisione potranno poi rivedere la puntata anche sulla piattaforma streaming di Raiplay.

Le anticipazioni della sesta puntata de Il Collegio 6

Il sesto appuntamento con Il Collegio 6 ci mostrerà un altro capitolo dell’esperienza degli scolari immersi nel 1977. Al centro dell’attenzione i nuovi equilibri tra gli adolecenti della classe creati dall’ingresso dei nuovi arrivati Davide Cresta e Matteo Palazzo, carichi più che mai di entrare a far parte a tutti gli effetti dell’ormai consolidato gruppo.

Le anticipazioni di puntata riportano che i ragazzi avranno a che fare con un convegno molto speciale al quale prenderanno parte i genitori degli adolescenti del docu-reality.

Sarà l’occasione per riabbracciarsi dopo svariate settimane lontani da casa e quello di affrontare ed analizzare con loro il rapporto che c’è tra scuola e famiglia. La presenza in collegio dei genitori sarà poi l’occasione per i genitori di curiosare nelle stanze dei ragazzi e combinare qualcosa di inaspettato.

Parallelamente prenderà sempre di più corpo il progetto cinematografico al quale partecipano i ragazzi con la realizzazione delle sceneggiature prima e di alcune scene poi.

Questa attività non metterà però da parte le lezioni che si faranno sempre più stringenti e dure in vista dell’esame finale.