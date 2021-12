Infortunio per Ornella Vanoni: la cantante non sarà alla prima della Scala. Come sta e cosa è successo

Gossip

Ornella Vanoni non sarà alla prima della Scala, la cantante era attesa ma a causa di un infortunio sarà costretta a rinunciare. Non è un periodo fortunato per la Vanoni, solo poche settimane fa era stata costretta a rinunciare alla sua partecipazione alle Iene a causa di un’influenza ed era stata sostituita da Elena Santarelli.

Lei stessa ha ironizzato sulle sue personali vicende quando, durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, entrando in studio e dopo aver salutato Fabio Fazio, ha esordito dicendo: “Non so se arrivo a Natale”, scatenando l’ilarità dei fan.

Infortunio per Ornella Vanoni: che cosa è successo

Che cosa è successo dunque ad Ornella Vanoni?

È stata lei stessa a spiegarlo con un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale: “Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta… Tanto dolore, ma sono a casa”.

La cantante ha poi aggiunto: “Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla serata inaugurale a teatro La Scala con i mio amico Marracash e di non esserci domani“. In molti si sono riversati sul tweet per augurare ad Ornella Vanoni pronta guarigione, inondandola di affetto.

Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al @teatroallascala, con il mio amico @kingmarracash e di non essere domani — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) December 7, 2021

Ornella Vanoni e il siparietto con Fabio Fazio

Recentemente Ornella Vanoni si era resa protagonista di un siparietto entrando nello studio di Che tempo che fa, esordendo nella sua intervista con un: “Non so se arrivo a Natale“. Una frase che in parte ha preoccupato i fan ma non del tutto in quanto si è trattato solo di un momento di semplice cabaret, con l’ironia che contraddistingue Ornella Vanoni.

Fazio ha prontamente risposto: “Che bell’inizio di conversazione” e lei ha ribattuto “Sto promuovendo 3 cose insieme … e non sto capendo un tubo.

(…) Non ho mai lavorato così tanto, sono affaticata”.

Ornella Vanoni ha da poco compiuto 87 anni e proprio parlando dell’età ha detto: “Ritengo che invecchiare sia bello soltanto se tiri fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, cioè quello infantile. Il lato infantile ti sorregge, ti fa ridere, ho una bolla piena di risate che zampilla come la voce di Orietta Berti”.