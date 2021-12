La stagione della caccia – C’era una volta Vigata: il film tv torna per intero su Rai1 dopo le polemiche

TV e Spettacolo

Dopo il grande disguido di settimana scorsa pare proprio che la Rai voglia porre rimedio. Stiamo parlando dello sciagurato taglio del finale del film La stagione della caccia – C’era una volta Vigata che ha lasciato a bocca asciutta gli spettatori del film tv basato sull’opera dell’immenso Andrea Camilleri, che si sono visti privati del finale del film in virtù della frettolosa messa in onda di una nuova puntata di Porta a porta. Per cercare di riparare, viste anche le polemiche, la rete ha deciso di mandare in onda, questa volta per intero, la pellicola girata da Roan Johnson che vede come interprete principale Francesco Scianna.

L’appuntamento è per oggi martedì 7 dicembre 2021 subito dopo la fine dell’altro capitolo del ciclo su Vigata e dal titolo La concessione del telefono.

La stagione della caccia: gli spettatori potranno vedere il finale del film

Ad una settimana dall’increscioso taglio del finale del film finalmente i tanti telespettatori potranno godersi la conclusione della trama di La stagione della caccia, pellicola del ciclo C’era una volta Vigata.

Proprio una settimana fa la Rai è riuscita a far infuriare i tanti telespettatori connessi sulla sua rete ammiraglia che sono rimasti scioccati dal drastico cambio di testimone tra il film e la puntata di Porta a porta condotta da Bruno Vespa.

Per porre rimedio all’errore fatto Rai1, dopo le dovute scuse al regista, agli spettatori ed al produttore, ha deciso di mandare di nuovo in onda la pellicola oggi martedì 7 dicembre 2021, questa volta interamente, a partire dalle ore 23:45 circa quando si sarà concluso l’altro film del ciclo basato sulle opere di Andrea Camilleri e dal titolo di La concessione del telefono.

A dare conferma della scelta è stato lo stesso direttore di Rai1 Stefano Coletta che ha dichiarato: “Subito dopo l’inaugurazione della stagione de La Scala, con il Macbeth diretto da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore, andranno in onda due Tv movie della collezione “C’era una volta Vigata”: “La Concessione del telefono”, e, a seguire, la replica di La stagione della Caccia”, riporta Tvblog.

La stagione della caccia – C’era una volta Vigata: la trama del film tv

Il farmacista Alfonso La Matina detto Fofò arriva a Vigata e sembra lasciare dietro di se una scia di strani omicidi.

L’uomo sembra proprio essere collegato ad una serie di morti sospette, con le vittime che risultano avere dei legami con la ricca e potente famiglia Peluso, dei noti proprietari terrieri ormai in decadenza.

Uno dopo l’altro vengono infatti a mancare i componenti della famiglia in quella che sembra una vera e propria mattanza ispirata ad una battuta di caccia. Toccherà proprio a Fofò dimostrare la sua estraneità ai fatti e rivelare chi è o chi sono i veri colpevoli di questi atti e del perché si stia verificando.