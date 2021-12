Le Iene anticipazioni: Federica Pellegrini alla conduzione del martedì delle Iene

Programmi TV

La nuotatrice italiana torna in televisione per condurre le indagini irriverenti della trasmissione per eccellenza di Italia1. Le anticipazioni di quello che vedremo questa sera martedì 7 dicembre 2021.

Ultimo appuntamento del martedì per lo show di Davide Parenti, arrivato a svelare la sua decima ed ultima conduttrice di questa lunga stagione. A presentare lo show nella puntata in onda oggi martedì 7 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa di oggi sempre su Italia 1 al fianco di Nicola Savino e delle irriverenti voci della Gialappa’s Band ci sarà Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana più grande di tutti i tempi che già in passato si è prestata con successo alla televisione come presentatrice e giudice.

La nuova puntata de Le Iene: conduce Federica Pellegrini

La 25esima edizione de Le Iene sta per concludersi con l’ultimo appuntamento del martedì di questo lungo 2021, e per il pubblico sarà l’occasione di godersi la conduzione dell’ultima ragazza che rappresenta il meglio in circolazione.

A fare compagnia agli storici conduttori della trasmissione Nicola Savino e la Gialappa’s Band ci sarà la nuotatrice italiana più grande di tutti i tempi.

Federica Pellegrini arriva in studio a condurre Le Iene dopo l’esperienza di settimana scorsa di Francesca Fagnani, portando davanti alle telecamere anche la sua già conclamata esperienza di giudice che dal 2019 la vede impegnata ad Italia’s Got Talent.

La Divina debutta su Italia1 a qualche giorno dal ritiro ufficiale dalle gare di nuoto e di sicuro ne approfitterà per raccontarci le sue sensazioni ed il suo stato d’animo.

Le anticipazioni della nuova puntata

L’appuntamento di oggi martedì 7 dicembre 2021 va in onda su Italia1 come sempre alle ore 21:20 circa e sarà ricco di tanti servizi tutti da scoprire.

Come riportate dalle anticipazioni dei canali ufficiali della trasmissione, un interessante servizio sarà presentato dalla scrittrice e conduttrice Giulia Innocenzi.

La iena d’eccezione incontrerà infatti il Ministro della Transazione Ecologica Roberto Cingolani, e con l’aiuto dei due giovani rappresentanti di Fridays for Future, di nome Filippo e Michela, condurrà una significativa intervista. Il pubblico potrà poi scoprire un nuovo capitolo della storia che coinvolge il campione di Volley Roberto Cazzaniga.