Le Iene: Francesca Fagnani nuova conduttrice. In onda il servizio dell’uomo che ha molestato Greta Beccaglia

Programmi TV

Il primo appuntamento settimanale de Le Iene va in onda oggi martedì 30 novembre 2021 e sarà ricco di servizi tutti da gustare. A lanciarli al fianco di Nicola Savino e delle irriverenti voci della Gialappa’s Band ci sarà come al solito una nuova conduttrice, la nona di questa lunghissima edizione. In studio arriva a dare una mano Francesca Fagnani, apprezzata giornalista e conduttrice televisiva, quando come sempre a partire dalle ore 21:20 circa su Italia1 prenderà il via la nuova puntata dello show.

La nuova puntata de Le Iene: conduce Francesca Fagnani

Le Iene tornano in televisione questa sera martedì 30 novembre 2021 con una nuova conduttrice al seguito a fare da spalla alla squadra composta dalla sempre simpatica Gialappa’s Band e da Nicola Savino, ormai i volti fissi ed anche storici della trasmissione.

A prendere il posto dell’ultima presentatrice Lodovica Comello, ci sarà la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani. Apprezzata presentatrice del format di Rai2 dal titolo Belve, che la vedrà impegnata nuovamente a febbraio 2022, fa il suo debutto sulle reti Mediaset per vestire per la prima volta i panni della iena.

La cduttrice si è dichiarata una grande fan in alcune dichiarazioni rilanciate dal sito della trasmissione, nelle quali precisa che il programma: “È diverso da tutto e da tutti. Sono onorata di entrare in questo studio, con Nicola e la Gialappa’s, preceduta da tante ragazze così determinate. Sarò al servizio del programma, tanto felice quanto preoccupata da quei ragazzacci!

Le anticipazioni della nuova puntata de Le Iene: dal caso di Greta Beccaglia allo scherzo a Piero Ausilio

La 25esima edizione de Le Iene propone un nuovo appuntamento ricco di temi, anticipati con puntualità dallo stesso sito della trasmissione.

In primis verrà affrontata l’attualità nel servizio di Alice Martinelli che incontra l’uomo che ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia e che mostrerà le sue dichiarazioni dopo il riprovevole gesto al termine della partita di calcio Empoli-Fiorentina.

Ismaele La Vardera continuerà a parlare al pubblico del caso di Roberto Cazzaniga che si è fatto ammaliare per 15 anni da una fidanzata che non è mai esistita.

Infine spazio anche alle risate con la messa in onda dello scherzo realizzato da Sebastian Gazzarrini al Direttore Spotivo dei campioni d’Italia di Serie A dell’Inter Piero Ausilio.

La complice sarà la figlia Giulia che gli farà credere di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei.