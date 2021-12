Massimo Ranieri alla conduzione di un programma: l’indiscrezione sul progetto con Clementino

Programmi TV

Una strana coppia potrebbe presto formarmi per un interessante progetto di casa Rai. L'indiscrezione bomba su Massimo Ranieri e Clentino, in odore di coconduzione.

Massimo Ranieri è uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi tempi. Per la gioia dei suoi tanti fan, il grande artista napoletano sta vivendo un momento molto intenso della sua carriera, rinfrescata dall’esibizione a Ballando con le Stelle e soprattutto dall’annuncio della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2022. Su questa onda di nuovo entusiasmo pare che il suo prendere parte alla gara della kermesse canora per eccellenza non sarà l’unica avventura televisiva del suo 2022, tanto che iniziano a circolare delle nuove indiscrezioni che lo vorrebbero al timone di uno show dove al centro dell’attenzione dovrebbe esserci ovviamente la musica.

L’indiscrezione sul nuovo show di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri potrebbe presto avere uno show tutto suo da condurre su Rai1. L’indiscrezione bomba lanciata da TvBlog.it ha del clamoroso ma conferma l’interesse constante del pubblico per una delle figure più grandi dello spettacolo italiano. Stando alle parole del portale, sembrerebbe proprio che i vertici Rai siano pronti a cucire addosso all’artista napoletano un nuovo programma da fargli condurre inaspettatamente al fianco del rapper Clementino, al momento impegnato con The Voice Senior.

In base a quello che risulta al portale il progetto dovrebbe andare in onda su Rai1 ed al centro dell’attenzione dovrebbe finirci ovviamente la musica. Lo show dovrebbe andare in onda in prima serata proprio dopo il prossimo Festival di Sanremo in onda a febbraio del 2022, con i due artisti a dividersi la scena ed il palco.

Che tipo di programma potremmo vedere? I ragionamenti

Un progetto davvero audace quello della rete ammiraglia di casa Rai, che metterebbe di fianco un artista di punta del nostro panorama dello spettacolo e della musica in generale come Massimo Ranieri, ad un altro che sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo come coach di un talent dopo aver baccagliato nella scena underground del rap campano prima e nazionale poi.

Al centro dell’attenzione ovviamente la musica che possa fare da ponte tra le generazioni così differenti dei due artisti, in modo da avvicinare fasce così distanti di pubblico nel nome dello spettacolo.