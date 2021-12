Patrick Zaki scarcerato, da Draghi a Di Maio, le reazioni dei politici. Il padre ringrazia l’Italia

Politica

La notizia dell’imminente scarcerazione di Patrick Zaki ha fatto il giro del mondo. Lo studente non è stato assolto ma potrà tornare a casa dove resterà fino alla prossima udienza attesa per il 1 febbraio prossimo. Zaki era apparso oggi in tribunale per l’udienza che è stata sospesa dopo appena 4 minuti, durante la quale aveva fatto cenno di stare bene. All’udienza eran presenti due diplomatici italiani ai quali il padre di Patrick Zaki ha espresso i suoi ringraziamenti.

Dalla politica italiana si è alzato un coro di approvazione per la decisione dei giudici, tra questi anche il ministro degli esteri Di Maio.

Da Di Maio a Letta: i tweet dei politici

Sono tanti gli esponenti del mondo politico ad aver commentato la scarcerazione di Patrick Zaki. Su Twitter il ministro degli Esteri Di Maio ha scritto: “Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza e impegno. Un doveroso ringraziamento al nostro corpo diplomatico“.

Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere.

Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza e impegno.

Un doveroso ringraziamento al nostro corpo diplomatico. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 7, 2021

A fargli eco è l’ex Premier Giuseppe Conte, che ha scritto sempre su Twitter: “La scarcerazione di Patrick Zaki è un primo passo che ci auguriamo porti alla sua completa assoluzione.

Un abbraccio ai familiari, un ringraziamento alla nostra diplomazia e a chi, in questi 22 mesi, ha fatto sentire la propria voce e il proprio sostegno per la sua liberazione“.

La scarcerazione di Patrick #Zaki è un primo passo che ci auguriamo porti alla sua completa assoluzione. Un abbraccio ai familiari, un ringraziamento alla nostra diplomazia e a chi, in questi 22 mesi, ha fatto sentire la propria voce e il proprio sostegno per la sua liberazione. pic.twitter.com/utCPpSCVV9 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 7, 2021

“Uno spiraglio, la luce finalmente” ha scritto invece il segretario del PD Letta.

Uno spiraglio, la luce finalmente. #Zaki — Enrico Letta (@EnricoLetta) December 7, 2021

Anche Mario Draghi ha espresso la sua soddisfazione in merito alla scarcerazione dello studente: “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime soddisfazione per la scarcerazione di Patrick Zaki la cui vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano“.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime soddisfazione per la scarcerazione di Patrick #Zaki, la cui vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano. — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) December 7, 2021

Il padre di Zaki ringrazia l’Italia per il supporto

Il padre di Patrick Zaki, George, ha voluto ringraziare i diplomatici italiani presenti oggi in tribunale. Il padre dello studente, si legge su TgCom24, ha detto: “Vi siamo molto grati per tutto quello che avete fatto” per poi abbracciarli“.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’università di Bologna e dai colleghi di Zaki, che adesso non vedono l’ora di rivederlo.